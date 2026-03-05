Slušaj vest

Pevačica Slađa Alegro prokomentarisala je aktuelna dešavanja na estradi. Iako kaže da ne stiže da isprati novosti iz života kolega, ona je iskreno komentarisala situacije u koje je upućena.

Na samom početku je čestitala Suzani Jovanović na rođenju unuke.

- Van svih tokova, nisam se čula sa Suzanom Jovanovićem. Želim im svu sreću, da su živi i zdravi i svi - rekla je Slađa koja se potom osvrnula na situaciju u Dubaiju koja se ne smiruje.

- Pre nekoliko meseci smo bili u Dubaiju, svakog čoveka je potreslo to što se dešava mesecima svuda u svetu. Moja dobra prijateljica već dve godine živi u Dubaiju, ona mi je kao sestra i stvarno mi nije svejedno - rekla je ona.

- Ne bojim se u životu ničega specijalno, mogu da se potučem, svađam ratujem... Užasno se bojim vode, odmalena imam fobiju. Kao curica sam se davila, ispala sam iz čamca i od te traume se nikada neću oporaviti.

Kolege došle na njen nastup

Na Slađin nastup su došli Haris Džinović i Vesna Zmijanac kao i Boki 13.

- Drago mi je da to čujem. Mislim da je ovo prvi put da mi njih dvoje dođu na nastup. Ja znam gde mi je mesto i na estradi i u smislu vokala, pesama... Znam koliko mogu i koliko to vredi za slušati, mislim da će i njima biti lepo - rekla je Slađa i dodala da Harisovom stolu neće prići bilo da je sam ili u ženskom društvu.

- Neću prići stolu jer znam gospodina samo na "Dobar dan, dobar dan". To mi nije kulturno.

"Na moj račun ležu pare"

Slađi godinama unazad nastupe ugovara muž, a sada je otkrila kako funkcionišu.

- Ne osećamo pritisak što smo stalno zajedno. On se bavi apsolutno svime, moje je samo da dođem na nastup i dam sve od sebe. To mi olakšava, dok sam ja sve dogovarala svašta se dešavalo i bilo prenaporno - rekla je ona, a na pitanje na čiji račun leže novac kroz smeh je dodala:

- Na moj, normalno.

Ipak, ističe da muž raspolaže finansijama.

- On je bolji u tome. Ja nisam neki ekonomista, on sem što je to završio, dobro mu ide. Mi žene bismo sve potrošile. Prošlo je vreme kada nisam imala ništa i kada sam bila željna svega i htela sve sebi da nadomestim. Mislim da smo svi prošli te faze, ali svakako je muž racionalniji od mene

"Milica zna da sam tu za nju"

Slađa je stala uz Milicu Todorović nakon što se saznalo da je rodila dete oženjenom muškarcu.

- Ne treba da mi se zahvali niko. Ja sam čestitala čim se porodila, ona zna da sam tu mi smo dugo dobre. Ne družimo se i ne ispijamo kafe, ali ta moja reakcija je bila iskrena. Nikada se nisam petljala ni u čije brakove i veze i ne bih volela da moj život neko komentariše

Mislila da Kajmakovski izmišlja

Nedavno je pevač Daniel Kajmakoski kidnapovan u Beogradu, a pevačica je šokirala rekavši da je mislila da je to marketinški trik.

- U prvi mah sam mislila da je fora i marketinški trik, posle sam shvatila da je zaista reč o ozbiljnoj situaciji. Užasno je da se to desi bilo kome. Nadam se da je pametno postupio za ubuduće i da iako je bilo problema, da su rešeni.

Kajmakovski je u sredu naveče imao nastup u jednom beogradsmom lokalu.