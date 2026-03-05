Slušaj vest

Influenserka Nikolina Kovačević otvoreno je govorila o promeni pola i poteškoćama sa kojima se susretala kao transrodna osoba. Ona danas živi u inostranstvu, a trenutno boravi u Milanu odakle je podelila fotografije koje su naišle na mnoštvo reakcija.

Nikolina uživa u životu na visokoj nozi, a na Instagramu redovno deli trenutke iz noćnog života. Sada je pokazala autfit za izlazak u Milanu i dobila lavinu komentara.

Ona se odlučila za crne pantalone i sako sa cirkonima ispod kojeg nije nosila brushalter, te su joj silikoni bili u prvom planu. Njene objave su uvek veoma komentarisane, a mahom joj pratioci pišu da nikada ne bi pretpostavili da je nekada bila muško.

Ni njen bivši momak nije posumnjao da je njegova izbranica menjala pol, a kada je saznao istinu - onesvestio se.

- Moj dečko, koji je bio Italijan, guglao je o meni i izašla mu je moja slika od pre, kad sam bila muško. On se frapirao, pao u nesvest ja mislim i nije mi se javljao ceo dan. On to meni nije hteo da kaže da zna tri, četiri meseca. Onda me je odveo na večeru i rekao mi da moram da mu priznam ono što krijem. Poslao mi i cveće i na večeri je tražio da mu priznam sve, ja ništa nisam htela da kažem. I u jednom momentu on meni kaže: "Ti se nisi rodila takva" - ispričala je jednom prilikom Nikolina koja je kasnije bila i sa fudbalerima.

Njene izjave često šokiraju javnost, a to je bila i situacija kada je rekla da je sponzoruša.

- Mogu sa sebe da kažem da sam sponzoruša, ja smatram da je to normalno. Ako sam kroz život mogla da prođem kroz sve, ja zaslužujem inteligentnog muškarca pored sebe, ako sam zbog toga sponzoruša, jesam - rekla je ona tada.