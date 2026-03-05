Slušaj vest

Viktor Živojinović poslednjih meseci sve je aktivniji u poslovima koji prate karijeru njegove majke Lepa Brena. On je deo njenog tima i učestvuje u organizaciji i produkciji projekata na kojima pevačica radi, pa tako često provode vreme zajedno, ne samo privatno već i poslovno. Viktor je, prema objavama na društvenim mrežama, uključen u produkcijski deo posla i važi za jednog od ljudi koji učestvuju u pripremi njenih nastupa i drugih projekata.

On je nedavno na Instagramu objavio zajedničku fotografiju sa Brenom, koja je privukla pažnju pratilaca. Na slici pevačica pozira bez šminke, sa naočarima za vid i šiškama koje joj padaju preko čela.

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena i Viktor Foto: Pritnscreen/Instagram

Brena je nasmejana dok pozira sa sinom, a fotografija je izazvala brojne reakcije pratilaca. Mnogi su u komentarima istakli da im se dopada što se pojavila bez filtera i šminke, pokazujući prirodan izgled u opuštenom trenutku sa Viktorom.

Na putovanjima im je vrlo zabavno, a Viktor je objavio i kratki video na kojem je započeo Breninu pesmu "Šta ti radi rodbina", dok Boba završava: "Rodbina je zaspala".

Brena o detinjstvu: "Mlatila sam se po školi"

Podsetimo, Brena je nedavno govorila o detinjstvu i otkrila da je bila jako nemirna, te da ječesto ulazila u sukobe sa vršnjacima.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija. Baš sam se mlatila po školi, ja sam se ozbiljno tukla, časna reč. Pesnice, noge, bokser, sve. To je bila ta avantura - rekla je Brena, pa se prisetila.