Slušaj vest

Jelena bin Drai, jedna od najbogatijih Srpkinja, izazvala je zabrinutost na društvenim mrežama jer se nije oglasila otkako je na Bliskom istoku počeo rat.

Bivša mis Jugoslavije i uspešna preduzetnica već godinama živi u Dubaiju, gde se udala za biznismena i milijardera Saida bin Draija. Ipak, o napadima na grad u kojem živi nije napisala ni reč.

Na Jeleninom Instagram profilu pre četiri dana objavljen je video iz njene klinike, u kojem govori o benefitima tretmana specijalnim aparatom.

1/11 Vidi galeriju Palata Jelena bin Drai u Dubaiju Foto: Kurir

Međutim, ni u objavama, ni u storijima nema osvrta na aktuelne sukobe i bezbednosnu situaciju u regionu, što je navelo mnoge korisnike društvenih mreža da se zapitaju da li je sve u redu.

"Said i deca klanjaju pet puta dnevno"

- Moj muž i deca su muslimani, a ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, a u tome učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu - ispričala je Jelena bin Drai u jednom podkastu.