Slušaj vest

Jutjuberi Luna Đogani i Marko Miljković i dalje su na Maldivima, a, zbog rata na Bliskom istoku, nisu mogli da se vrate u Srbiju po planu. Let im je otkazan, pa su juče objavili da su pronašli alternativu i da će kroz nekoliko dana biti u Beogradu, dok je sad na društvenim mrežama osvanula fotografija iz njihovog porodičnog doma.

- Volim te - poručila je Anabela u okviru objave, u kojoj ih vidimo u zagrljaju. Obe su imale razvučen osmeh na licu, dok je od ranije poznato da Lunine ćerke vole kad ih čuva baka, što je i ovog puta slučaj.

Anabela Atijas sa unukom Foto: Pritnscreen/Istagram

Marko poručio: "Ljudi, vreme je da svi malo odahnemo"

- Ljudi, hvala vam što brinete, ali vreme je da svi malo odahnemo. Našli smo rešenje i kroz par dana se vidimo u Beogradu - napisao je Marko koji se zahvalio svom prijatelju na pomoći da nađu novi let.

Marko Miljković se oglasio sa Maldiva Foto: Pritnscreen/Istagram

Podsetimo, Luna se oglasila, a putem video poziva nam je otkrila detalje agonije koju su doživeli na odmoru. Priznala je i da je uplašena.

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti. Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je, između ostalog.