SLOBA I JELENA SA DECOM USKORO STIŽU U BEOGRAD! Pevačeva žena se oglasila u cik zore: Bože, ljudi, ne smrti Sutomore...!
Pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom i decom krenuo je za Srbiju, a Jelena se oglasila na mrežama. Naime, oni su neko vreme boravili na Maldivima, a zbog rata na Bliskom istoku su morali da produže boravak na egzotičnoj destinaciji.
Jelena je rano jutros na svom Instagram profilu objavila stori na kom vidimo da se nalaze na aerodromu u Istanbulu i da uskoro stižu u Beograd.
- Idemo kući - napisala je Jelena.
Oglasila se nakon napuštanja luksuznog rizorta
Nakon što je tokom jučerašnjeg dana spomenula Sutomore u trenutku kada se požalila na lokaciju na koju su dovedeni iz luksuznog rizorta na Maldivima, tim povodom se sada oglasila.
- Sa fensi rizorta smo stigli u Sutomore. 7 sati kasnije su nas dovezli na aerodrom. Tamo je milion ljudi i zaudara sve na urin. Život je zabavan, napisala je Jelena Radanović juče, a danas je objasnila šta je mislila.
- Bože ljudi. Ne smrdi Sutomore. Smrdi aerodrom, jer je milion ljudi spavalo tamo zbog izostanka letova. A grad Male podseća na Sutomore. Ja sam iz Sutomora - napisala je.