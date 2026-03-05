SLOBA I JELENA SLETELI U BEOGRAD: Posle drame na Maldivima, nasmejani i raspoloženi stigli u Srbiju, evo šta radi mali Damjan
Pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom i decom sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu. Oni su stigli u Srbiju nakon što su na Maldivima morali da produže boravak nekoliko dana zbog rata na Bliskom istoku.
Naime, Slobu i Jelenu smo zatekli odmah po izlasku. Mali Damjan je sedeo na koferu dok je Sloba vukao stvari.
Sloba i Jelena su bili vidno raspoloženi i srećni što su konačno stigli u Srbiju nakon drame na Maldivima.
Bili zabrinuti zbog povratka
Inače, Jelena se ranije javno oglasila i otkrila da je zabrinuta kako će se vratiti u Srbiju, a Sloba je sada na svom profilu na Instagramu objavio kakve poruke dobija.
"Bilo je najavljeno da će napasti Irak, gluperde jedne, tada se ne ide nikuda, ali vama zinulo du** da se dokažete, je**** vas Maldivi. Sad uživajte sa tri deteta kad geografiju ne znate, a posebno ona tvoja žena izoperisana" - napisala je izvesna žena, a onda joj je Sloba odgovorio:
"Gospođo, napadnut je Iran, a ne Irak" - napisao je Sloba Radanović.
kurir.rs/blic