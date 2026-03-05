Slušaj vest

- Super sam, umorno malo. Dugo smo putovali, išli smo preko Istanbula, tu smo isto čekali. Damjan je više umoran od nas - rekao je Sloba na samom početku, a onda je priznao kako je drama oko rata uticala na njihovo putovanje.

- Sve je ovo okej, bitno da smo stigli kući živi i zdravi i da nije bilo problema osim tih što smo izgubili letove i što se nismo vratili zakazanim letovima. Snašli smo se, ima ljudi koji se nisu snašli. Mi smo našli poslednje 4 karte. Na vreme sam reagovao, nisam hteo da čekam jer sam znao da će da se oduži. Upućen sam bio u sva dešavanja.

1/4 Vidi galeriju Jelena i Sloba se vraćaju sa Maldiva Foto: Pritnscreen/Instagram

Sloba ističe da je finansijski sve bilo teško.

- Finansijski je bilo teško, podigli su cene za karte, ali hvala Bogu da smo našli i došli. Nije se odmor pretvorio u pakao.

Jelena je otkrila da su karte bile i nekoliko desetina hiljada evra.

- Sve je bilo super, mi smo u Male došli prerano na aerodrom koji smrdi, jer tu ljudi spavaju danima. Meni je bilo super, nije mi poremetilo odmor, bilo mi je lepo. Jedino što su karte preskupe, ja ne znam šta rade ljudi koji nemaju. Letite ekonomskom klasom po ceni biznis. Desetine hiljada evra su bile karte - Jelena.

Čuli se sa kolegama

Jelena se čula sa Ivonom Polumentom, Sloba sa Darkom Lazićem.

- Jelena se čula sa Dadovom ženom, ja sa Darkom. Svi su oni produžili letove. Zbog nastupa sam tražio karte, imam tri nastupa za vikend, nisam imao izbora. Nisam imao luksuz da produžim i čekam šta će da se desi. Na mene ništa nije uticalo, ja pratim dešavanja. Ne daj Bože nikome da se desi ovo, da nečije dete gine za neke ideale. Verovatno uže vreme neću putovati na Maldive.