Verica Rakočević više od decenije uživa u braku sa Veljkom Kuzmančevićem, a nedavno su proslavili godišnjicu ljubavi.

Modna kreatorka je svom suprugu javno uputila emotivne reči povodom rođendana.

"Medo moj"

Verica je na svom Instagramu objavila zajedničku fotografiju i napisala dirljive reči i čestitku za rođendan.

- Medo moj, sijaj još sto godina - napisala je Rakočevićeva.

Veljko o prvom kontaktu sa Vericom

Veljko je nedavno govorio o ljubavi sa Vericom i otkrio kako je izgledao njihov prvi kontakt. Sve je počelo tako što joj je poslao poslovnu poruku.

- Tada sam znao ko je Verica ali nisam tačno znao da je ona kreatorka, nisam znao detalje. Video sam samo kakav će događaj da bude povodom njene revije tada i pomislio sam da je super da sve isprati simfonijski orkestar i da to bude pravi spektakl. Zamislio sam kako bi to bilo sjajno i ja sam Verici poslao poruku na Fejsbuku i pitao da li bi mogli da sarađujemo. Zamisli, šta je ona meni rekla: "Ja ne pravim muške modele". Kada sam joj ispričao celu ideju, rekla je da bi to bilo strava i tako je sve počelo - otkrio je Veljko na TV Hype.

Prvi poljubac

- Ludilo u našem odnosu jeste što tu niko nije pao na d*pe na samom početku. Mi smo prosto morali da se sretnemo u ovom životu, kada smo počeli saradnju i uopšte viđenje mi smo samo shvatili da ne možemo nikako da provodimo vreme jedno bez drugog. Rekao sam joj u jednom trenutku da mi treba da se uzmemo, jer niti je ona meni devojka, niti ja njoj dečko... Ja sam nju prvi poljubio, bilo je nešto spontano. Na Zlatiboru sam je poljubio, otišli smo na deset dana - govorio je Veljko.

Ovako je izgledalo venčanje Veljka i Verice:

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.