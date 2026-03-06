Slušaj vest

Verice Rakočević i njen suprug kompozitor Veljko Kuzmančević žive u kući na Avali, a kreatorka je nakon razvoda od supruga Zorana Rakočevića morala da proda stečenu imovinu.

Izgubila nekretninu

Salonac koji je izgubila tokom sudskog poravnanja sa drugim suprugom nikada ne može da prežali, pisao je Story.

Nekretnina se nalazila na poslednjem spratu zgrade u kojoj i dan-danas ona ima butik.

Salonac iz snova

Nažalost, skupocena nekretnina, salonacu koju je uložila dosta vremena i novca, stavljena je na prodaju, a dok je deo novca navodno ona dala suprugu, ostatak je iskoristila da plati nagomilana potraživanja i uloži u ono što najviše voli da radi, kreira unikatne modele. Kako se pisalo, salonac je prodala za 300.000 evra.

- Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donelo samo, kad mi je najteže, da se setim koliko mi je u tom trenutku bilo lepo - izjavila je Verica svojevremeno.

Uživa u kući na Avali

Modna kreatorka Verica Rakočevićuživa u braku sa 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem, a par godinama živi na Avali gde su pronašli svoj mir.

Verica je isticala da je sreću pronašla kada se sklonila iz grada, a jednom prilikom pokazala je veliku terasu na kojoj provodi dosta vremena a koja je opremljena luksuznim nameštajem, ali i ćilimima.

Inače, stanovnici Avale, imaju samo reči hvale za kreatorku, koja je i deo svog biznisa prenela u okolinu Beograda.

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je nedavno rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.