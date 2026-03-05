Slušaj vest

Dara Bubamara ne krije da je sa bivšim mužem Milanom Kesićem u odličnim odnosima i da su već godinama najbolji prijatelji.

Pevačica je objasnila kako balansira odnos sa bivšim suprugom i ljubavnim partnerom kada ga ima.

O ljubavnim vezama

Pevačica je progovorila o 24 godina mlađem partneru i priznala da je trenutno srećna.

- Kakva sam u vezi zavisi od toga šta ta ljubav budi u meni, dešavalo mi se ranije u vezama da budem luda, da kontrolišem da sam posesivna. Recimo sada sam najbolja, opuštena, nema problema, predivno mi je. Nema svađe ni tenzije, a nekada mi je prijalo da se svađam. Možda smo i sveži mi u vezi pa zato nema problema, možda za mesec dana bude lom neki - rekla je za Blic.

Poklon bivšeg supruga koji ne zaboravlja

Dara je nekoliko puta isticala da je njen bivši suprug oduvek galantan, te se prisetila jednog od najdražih poklona, a to je porstret sa njenim likom.

- To je bilo kad smo počeli da se zabavljamo. Radio je veliki umetnik iz Francuske, moj lik i iza Ajfelov toranj. Kada sam se selila iz starog stana ljudi su me savetovali da ponesem nešto što mi je drago, ja sam uzela samo tu sliku - rekla je ona za Blic.

O zajedničkim putovanjima

Dara je prokomentarisala zajednička putovanja sa bivšim suprugom, te je objasnila kako to funkcioniše kada ima ljubavnog partnera.

- Pa sad ne putujemo zajedno jer imam dečka. Dosta ljudi u Srbiji misli da to nije normalno, ne vidim šta nije normalno da ručamo zajedno i da razgovaramo. Meni je to skroz normalno. Nijedan dečko mi nije bio ljubomoran na Milana, jer kad sam zauzeta onda naravno ne putujem sa Milanom. Sve ja to lepo isplaniram i napravim - priznala je pevačica.