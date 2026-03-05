Slušaj vest

Ivan Ivanović Đus bez dlake na jeziku prokomentarisao je lik i delo Desingerice koji je neretko u žiži javnosti zbog svog ponašanja i nastupa.

"Jako zanimljiv tip"

- Nikada me niko nije pitao šta misliš o Deingerici nego o tome što udara ljude patikom u glavu. To su dve različite konstatacije. Zaključke koje donosim ili imam od ranije možda i promenim. Vidi, jako zanimljiv tip. Lepo koristi situaciju i svaka mu čast na tome - rekao je Đus za WTF radio i osvrnuo se na reperovo stvaralaštvo:

Foto: Printscreen/Youtube/Mondo

- Muziku i tekstove bih dosta iskorigovao. Muzilka ko muzika je dobra. Ima dosta ljudi koji ga opsuju, komentarišu, tako da ima tu svačega.

Problemi sa zakonom

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

1/13 Vidi galeriju Kontroverzni nastupi Desingerice Foto: Screenshot, Printscreen Instagram

Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”.

Oglašavanje Desingerice

Ubrzo se i Despić oglasio povodom krivičnih prijavi.

1/10 Vidi galeriju Desingerica Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.