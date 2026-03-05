Slušaj vest

Reper Vuk Mob izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira u nacističkoj uniformi i još salutira Hitlerovim pozdravom. Sporne objave pojavile su se dok je komentarisao aktuelni rat na Bliskom istoku i sukob u kojem su, prema njegovim navodima, na jednoj strani Izrael i Sjedinjene Američke Države, a na drugoj Iran.

On je najpre objavio stori na kom je pisalo: "Šta misliš o Izraelu i Jevrejima?" dok pozira sa nacističkom kapom.

- Bio sam kritikovan zbog slike koju sam okačio i svestan da sam možda malo preterao i želim da pošaljem izvinjenje svim Jevrejima i pristalicama istih u sledećem storiju. Još jednom izvinite - napisao je, pa ponovo objavio fotografiju u nacističkoj uniformi.

Vuk Mob Foto: Pritnscreen Instagram

Instagram je primenio restrikcije i uklonio njegove sporne storije, a Vuk Mob je svoje pratioce obavestio da postoji velika mogućnost da mu profil zbog ovog skandala bude potpuno ugašen.

Stradanje Srba u Drugom svetskom ratu

Mnogi su zamerali Vuku Mobu i jer je naša zemlja svojevremeno pretrpela ogromne gubitke od strane nacista, te je tako na teritoriji Jugoslavije postojalo na desetine logora, a tokom Drugog svetskog rata stradalo je između milion i milion i sedamsto hiljada ljudi. Samo u logoru Jasenovac procene broja žrtava kreću se od oko 80.000, te ne čudi što je mnogima zasmetalo što Vuk Mob nosi uniformu koja je sejala smrt širom Evrope, ali i na teritoriji naše zemlje.

