Slušaj vest

Jedna od najlepših Srpkinja, Jelena bin Drai, već godinama sa suprugom, bogatim arapskim biznismenom Saidom bin Draijem, i naslednicima živi u Dubaiju u, malo je reći, luksuznoj palati.

Foto: Instagram

Otkako je na Bliskom istoku počeo rat, tako su iranske rakete počele da padaju i na Dubai, bivša misica našla se u epicentru ratnog sukoba, pa su svi koji se trenutno tamo nalaze u velikoj opasnosti.

Nigde ne izlaze

I dok turisti na sve načine pokušavaju da se vrate u svoje zemlje dok je aerodrom zatvoren, bogata elita koja tamo živi spas od projektila i dronova našla je u podzemnim bunkerima i skloništima u okviru svojih vila. Jedna od njih je i porodica Bin Drai, ekskluzivno saznaje Kurir.

Kako saznajemo od izvora sa lica mesta, Jelena i njena porodica su se, čim je počeo ratni sukob, odmah sklonili u specijalni bunker u okviru svoje palate. Iako su mislili da za ovim neće biti potrebe, čim je jedan od dronova pao na Palm Džumeiru, deo grada u kojem oni i žive, rešili su da je to za njih najbezbednije u ovom trenutku.

Foto: Kurir

- Kuća porodice Bin Drai u Palm Džumeiri jedna je od najskupljih i najopremljenijih u tom delu grada. Ona vredi nekoliko stotina miliona dolara, a u podrumu te palate nalazi se i specijalni bunker ili sklonište. To je kao neka vrsta tzv. sigurne sobe. Oni taj prostor nikada nisu imali potrebu da koriste, ali kad su dronovi počeli da padaju u blizini njihove vile, odmah su rešili da pređu tamo dok se situacija, koja je sve napetija, ne razreši. Ove prostorije u rezidenciji napravljene su iz mera predostrožnosti, koje su prvenstveno preduzete iz straha od otmica ili oružanih napada, ali su sada iznenada dobile svoju pravu, neočekivanu svrhu, posebno zato što bi napadi na UAE mogli da se nastave i u narednim danima - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

- Taj deo njihove kuće povezan je i sa teretanom, pa im služi i kao svojevrsno skrovište. Oni danima ne izlaze iz tog prostora i odlučili su da tako bude sve dok se situacija ne stabilizuje. Za te prostorije imaju i odvojen izvor napajanja, koji bi mogao da drži palatu u potpunoj blokadi nedeljama. Ovo sve ne treba da čudi. To su ljudi koji su milioneri, a većina najistaknutijih privatnih rezidencija u Dubaiju ima sličan nivo bezbednosti - zaključuje naš izvor.

Inače, sama Jelena o napadima na grad u kojem živi nije napisala ni reč na svojim društvenim mrežama. Na Jeleninom Instagram profilu pre nekoliko dana objavljen je video iz njene klinike, u kojem govori o benefitima tretmana specijalnim aparatom. Međutim, ni u objavama ni u storijima nema osvrta na aktuelne sukobe i bezbednosnu situaciju u regionu, što je navelo mnoge korisnike društvenih mreža da se zapitaju da li je sve u redu.

1/11 Vidi galeriju Palata Jelena bin Drai u Dubaiju Foto: Kurir

Naša ekipa koja je boravila u Dubaiju prošle godine, podsetimo, uspela je da pronađe luksuznu palatu porodice Bin Drai, kao i obdanište, bolnicu i kozmetičke salone koji su u vlasništvu ove prebogate porodice.

Privatna plaža

Sama palata nalazi se u delu Dubaija pod nazivom Palm Džumeira i, dok se s jedne strane nalazi put, s druge strane ona izlazi direktno na privatnu plažu. Sama vila i imanje imaju nekoliko hiljada kvadrata. Ispred samog ulaza u kompleks nalazi se i kućica za pripadnike obezbeđenja, dok o privatnosti porodice 24 časa brine i policija, čije smo vozilo i zatekli ispred njihovog doma. Sam ulaz je ukrašen različitim vrstama cveća i palmama, a visoke zidine u potpunosti štite privatnost i unutrašnjost kompleksa, koja je takođe ispunjena cvećem, palmama i zelenilom, pa je pravi raj za oči i odmor za dušu.

Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Jelena bin Drai na koncertu: