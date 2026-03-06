Slušaj vest

Grupa fanova iz Kragujevca je na jednoj Fejsbuk stranici, koja broji više od 100.000 članova, odlučila da se javno obrati Tei Tairović zbog zabrinjavajuće slučajnosti između tema o kojima peva i događaja koji potom potresaju svet.

Tairovićeva je pre tri godine objavila pesmu "Izrael i Palestina" i, kako mnogi smatraju, time predvidela eskalaciju stogodišnjeg sukoba.

Nakon masakra u Gazi, u kojem je ubijeno više od 11.000 ljudi, pevačica je odlučila da promeni stihove pesme u "Španija i Argentina".

Otvoreno pismo upućeno Tei Tairović prenosimo u celosti:

- Zaustavi diskografiju, spasi čovečanstvo! Draga Tea, pišemo ti u ime svih nas koji redovno pratimo vesti, ali i tvoj Jutjub kanal, jer smo primetili jednu zastrašujuću pravilnost. Tvoja karijera više nije samo niz hitova, to je postao geopolitički horoskop koji niko nije tražio. Molimo te, ko Boga te molimo, odloži taj mikrofon dok još uvek imamo krov nad glavom! Prvo si zapevala o Izraelu i Palestini. Mi smo mislili "baš lepa metafora za raskid", a ti si zapravo najavila naslovne strane svih svetskih medija. Nismo stigli ni da naučimo refren, a tvoja "ljubavna drama" se preselila u realno vreme na Bliski istok. Slučajnost? Možda prvi put - navode oni u šaljivom obraćanju, pa nastavljaju dalje:

- Onda si prešla na Dubai. Čim si pustila glas o luksuzu i pesku, nebo iznad Emirata se otvorilo kao da si lično ti režirala potop. Ljudi su plivali po tržnim centrima, a mi smo shvatili da ti ne snimaš spotove, nego prizivaš elementarne nepogode. Dubai se još uvek suši, a mi strepimo od svake tvoje sledeće strofe. Ali ono što nas najviše plaši je tvoj stari "zavet": "Nek noćas gori Balkan." Tea, ljubavi, mi taj stih godinama koristimo da opravdamo treći litar belog vina i razbijenu čašu. Ali s obzirom na tvoj trenutni "skor" od 100 odsto tačnosti proročanstava, svaki put kad čujemo taj uvod, krene nam hladan znoj. Ako ti kažeš da će da gori, mi već pakujemo kofere i tražimo gde su skloništa.

Na kraju pisma upućenog Tairovićevoj ljudi joj predlažu da peva o benignim temama.

- Naš predlog za tvoj sledeći album (da bismo svi preživeli): "Švajcarska neutralnost i stabilna kamata!", "Mir u svetu i puni frižideri!", "Jeftino gorivo i besplatan parking!". Tea, ti nisi samo pevačica, ti si hodajuća CIA arhiva. Zato te molimo, pre nego što snimiš pesmu o nekom novom gradu ili regionu, konsultuj se sa Savetom bezbednosti UN. Naša psiha (a i planeta) ne može da izdrži još jedan tvoj hit. S ljubavlju i ogromnim strahom, tvoja publika, koja samo želi miran san - navodi se u ovom pismu.

Pevačica se ovim povodom nije oglašavala.

