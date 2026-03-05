Slušaj vest

Anabela Atijas se početkom devedesetih preselila iz Bosne za Beograd zbog ljubavi sa Gagijem Đoganijem.

Čuveni duo je napravio je revoluciju svojom muzikom i pojavljivanjem, te su godinama harali estradom.

Lepota koja ne prolazi

Iz braka su dobili ćerke Lunu i Ninu, a nakon nekoliko godina se i zauvek rastali nakon čega je Anabela započela solo karijeru.

Pevačica je više puta govorila o svojoj teškoj sudbini i agoniji koju je preživljavala a najveća podrška svih ovih godina joj je bila majka Jadranka Polutak, koju javnost nije imala prilike da upozna.

Anabela danas važi za jednu od najzgodnijih baka na estradi jer u petoj deceniji izgleda kao devojčica. Nakon tri porođaja, zrelih godina i situacija u životu, pevačica izgleda znatno mlađe, a njene objave na društvenim mrežama preplavljene su pozitivnim komentarima.

Evo kako je pevačica izgledala na početku karijere i na koji način se menjala kroz vreme.

Ako je sudeći po fotografijama, promena je minimalna.

Anabelin život obeležili su brojni usponi i padovi, a jednom prilikom je za medije govorila o svemu. Ona je tada istakla da Luni i Nini nikada nije branila da budu u kontaktu sa Gagijem i brave kod njega.

- Greh je razdvojiti majku i dete, i navijati za to da se desi. Kako niko ne pita šta dete želi? Majka i dete treba da imaju najveće pravo jedno na drugo. Bože oprosti, ali otac može biti svako, dešava se da decu odgoje oni koji nisu biološki očevi, ali majka je nešto posebno - rekla je i dodala:

"Deci nikad nisam branila da budu u kontaktu sa ocem"

- Nikada svojoj deci nisam branila da budu sa svojim ocem, ma kakav on bio. Može on meni da uradi šta hoće, ali on je i dalje njihov otac, one ga vole kakav god da je i treba same da nauče o svom tati i odluče da li će sa njim biti u dobrim odnosima ili ne, a ne da im ja namećem. To je najzdravija moguća odluka koju majka može da donese za dete, isto tako i otac.

Ponosna na svoje ćerke

Anabela je ponosna što su joj ćerke izrasle u prave žene.

- To su jako kvalitetni ljudi. Tople žene i pune ljubavi, razumevanja, potrebe da pomognu drugom. Šta drugo da poželim u ovom izopačenom svetu gde se sve uzima zdravo za gotovo? Moja deca znaju šta je siromašan čovek kojem treba pomoć, bolestan čovek, da razlikuju dobro od lošeg i to mi je najveća nagrada i bogatstvo - rekla je Anabela.