Marko Gačić organizovao je danas konferenciju za novinare na kojoj je otvoreno govorio o razvodu od još uvek zakonite supruge Goge Gačić. Nakon višenedeljnih spekulacija u medijima i na društvenim mrežama, pevač je odlučio da se obrati javnosti i lično razjasni sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti.

Na konferenciju je stigao vidno raspoložen i smiren, što je mnoge iznenadilo s obzirom na to da je tema bila veoma lična i osetljiva. U opuštenoj atmosferi najpre je govorio o svojoj karijeri i novoj pesmi „Amanet“, na kojoj je, kako je istakao, radio duže vreme. Otkrio je da je u pitanju emotivna balada koja nosi snažnu poruku i da veruje da će se publika prepoznati u njenim stihovima.

Ipak, najveću pažnju medija privukla je njegova odluka da progovori o privatnom životu i razvodu koji je obeležio početak ove godine. Gačić je istakao da mu nije bilo lako da donese odluku da izađe pred novinare, ali da je smatrao da je to jedini način da stavi tačku na brojne glasine koje su se pojavile u javnosti.

- Smatram da publika zaslužuje istinu. Dugo sam ćutao jer sam želeo da zaštitim porodicu i da neke stvari rešimo daleko od očiju javnosti. Međutim, kada su počele da se pojavljuju razne neistine, glasine shvatio sam da je bolje da lično objasnim situaciju- rekao je pevač.

Novinari su mu postavljali direktna i konkretna pitanja, ne izbegavajući ni najosetljivije teme. Interesovalo ih je kada je zapravo došlo do razlaza, da li postoji mogućnost pomirenja, kao i kakav je njegov odnos sa Gogom danas. Gačić je na sva pitanja odgovarao smireno i bez ustručavanja, naglašavajući da između njega i supruge nema mržnje, ali da su se putevi jednostavno razišli.

- Razvod nikada nije laka stvar, posebno kada iza sebe imate godine zajedničkog života. Ipak, nekada je za obe strane najbolje da svako nastavi svojim putem - dodao je.

Pevač je naglasio i da želi da zadrži određeni deo privatnosti, te da neke detalje neće iznositi u javnost iz poštovanja prema porodici. Uprkos tome, istakao je da se trenutno fokusira na muziku i nove projekte, koji su mu, kako kaže, pomogli da prebrodi težak period.

Konferencija je trajala gotovo sat vremena, a nakon zvaničnog dela Gačić je kratko razgovarao i sa novinarima pojedinačno. Na kraju je poručio da veruje da će se u narednom periodu više govoriti o njegovoj muzici nego o privatnom životu.

