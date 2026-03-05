Slušaj vest

Ivana Selakov prisetila se početaka na estradnoj sceni, te je progovorila i o finansijskom stanju u vreme kada je gradila svoje ime.

Pevačica je otkrila šta joj je bilo najvažnije i koji put je izabrala da građenje uspeha.

"Išla sam sporijim putem"

- Biti čovek i mirno spavati, nikome nikada ni za šta ne biti dužan, to mi je bilo jako bitno u životu. Zbog toga sam išla možda sporijim putem. Oslonila sam se samo na svoju najbližu porodicu a to je u mom slučaju Peđa - rekla je Ivana i dodala:

"Nisam zavisila od kriminalaca, biznismena, firmi..."

- Sada kada pogledam unazad, nikada nisam zavisila od biznismena, ni od kakvih firmi, ni od političkih ili kriminogenih grupacija. Nemam ništa protiv nikoga ali svi koji nas znaju, znaju da smo sve apsolutno sami uradili. Od nule do sto evra u džepu smo sami gradili, zbog toga sam mnogo srećna i ponosna - rekla je Ivana za WTF radio.

Supruga upoznala preko Fejsbuka

Pevačica privatan život krije od očiju javnosti, a svojevremeno je otkrila da se sa svojim sadašnjim suprugom Peđom upoznala preko Fejsbuka, kako se sačuvala od korone, ali i priznala da joj posao mnogo nedostaje.

- Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba. Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno – ispričala je nedavno Ivana za Grand.