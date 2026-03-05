Regionalna pop zvezda Hari Mata Hari vraća se pred beogradsku publiku u okviru turneje kojom obeležava veliki jubilej 40 godina trajanja na muzičkoj sceni, čime će ovdašnju publiku obradovati pesmama koje ne stare i koje i dan danas pevaju sve generacije. Tako će poznati pevač svojim obožavaocima prirediti dve večeri za pamćenje, 20. i 21. marta u Sava Centru, a ulaznice za drugi datum su već u prodaji na tickets.rs.

Kao i uvek Hari sa svojim bendom priprema pravo muzičko putešestvije , kojim će pesmom proći kroz sve periode višedecenijske karijere. Za horsko pevanje spremni su neki od hitova kao što su: Kao domine, Prsten i zlatni lanac, Kad dođe oktobar, Svi moji drumovi, Strah me da te volim, Lud sam za tobom, Ja nemam snage da te ne volim i mnogi drugi...

Hari Mata Hari je simbol romantičnih balada i vrhunskog pop zvuka, a njegova muzika poznata je po tome što budi najlepše emocije. Beogradski koncert biće prilika da publika uživa u spektaklu nostalgije i neprolazne ljubavi.

Tokom svoje višedecenijske karijere koja datira još od 1985. godine prodao je oko pet miliona albuma, a njegove pesme su među najpoznatijim baladama u bivšoj Jugoslaviji. Vlasnik je 15 studijskih albuma, kao i brojnih kompilacija.