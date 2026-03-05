Slušaj vest

Stanija Dobrojević jednom prilikom za Kurir, nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni potpuno je razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale.

"Znam ko sam i šta sam"

U emisiji "1na1" je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

"Jela sam jednu jabuku dnevno"

U emisiji "1na1" u razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić, Stanija se prisetila se detinjstva, teških trenutaka, ali i pobeda koje su je vinule u zvezde.

Za Kurir je otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i otkrila kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

