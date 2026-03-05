Slušaj vest

Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, sletelo je večeras na beogradski aerodrom iz Australije, a naša novinarska ekipa ga je čekala na licu mesta.

Porodična drama između muzičara, njegove bivše supruge i ćerke već danima puni naslovne strane, te je nas je zanimalo kako se popularni izvođač oseća nakon svega.

Međutim, članovi benda su se pojavili bez njega, a kako saznajemo, ni oni ne znaju gde se trenutno muzičar nalazi jer kako kažu "samo se izgubio".

Amadeus bend sleteo bez Ace Izvor: Kurir televizija

Tu je i njegova prijateljica Maja koja je nedavno dala izavju za Kurir, a koja ga takođe čeka i nervozno hoda po aerodromu.

Prijateljica Ace Amadeusa na aerodromu Izvor: Kurir televizija

Sukob eskalirao

Kako je pisano, sukob je eskalirao nakon što su se u javnosti pojavile ozbiljne optužbe koje su izneli članovi njegove porodice. Njegova bivša supruga navodno ga je u više navrata prijavljivala policiji zbog nasilja i pretnji, a u pojedinim prijavama pominjao se čak i pokušaj ubistva.

Izvori bliski bivšem paru navode da je protiv muzičara podneto čak pet prijava tokom prethodnog perioda.

Sedam puta imao zabranu prilaska

Pored toga, sudska dokumentacija pokazuje da su nadležni organi više puta reagovali zbog konflikta u porodici. U jednoj godini, kako se navodi u dokumentima, muzičaru je čak sedam puta izrečena mera zabrane prilaska bivšoj supruzi i njihovoj ćerki, nakon procene da postoji rizik od nasilja i uznemiravanja.

Osnovni sud u Nišu je u martu 2025. godine doneo odluku o zabrani prilaska, uz obrazloženje da postoji opasnost od ponavljanja nasilja u porodici. U dokumentaciji se, između ostalog, pominju pretnje, uvrede i uznemiravanje koje su, prema navodima prijava, izazvale strah kod članova porodice.

Ćerka iznela niz optužbi

Situacija je dodatno dobila na težini nakon što se u javnosti oglasila i njegova ćerka Vaska Stanimirović, koja je iznela niz teških optužbi na račun svog oca. Ona je tvrdila da je tokom detinjstva bila svedok nasilja nad majkom i burnih porodičnih scena.

Prema njenim navodima, sukobi između roditelja trajali su godinama, a tvrdi i da je više puta prisustvovala situacijama u kojima je njen otac fizički napadao majku. Ona je takođe izjavila da je kao dete bila svedok očeve nevere i drugih porodičnih konflikata.

Aca sve negirao

Muzičar je, međutim, odlučno negirao sve optužbe koje su iznete na njegov račun. On tvrdi da su navodi njegove ćerke neistiniti i da su, kako kaže, posledica manipulacije od strane njegove bivše supruge. Takođe, on se nje u jednom momentu i odrekao.

U jednoj od izjava rekao je da je protiv njega ranije već vođen postupak koji je, kako tvrdi, završen odbacivanjem krivične prijave. Prema njegovim rečima, planira da pokrene nove tužbe zbog, kako navodi, lažnih optužbi i klevete.

Stanimirović je takođe izneo niz optužbi na račun bivše supruge. On tvrdi da je tokom braka otkrio da ona koristi nedozvoljene supstance, što je, kako kaže, bio jedan od razloga za raspad njihovog dugogodišnjeg braka.

Skandal oko eksplicitnog snimka

U javnosti je dodatnu buru izazvala i priča o navodnom eksplicitnom snimku, za koji je muzičar tvrdio da prikazuje njegovu bivšu suprugu sa jednim učenikom. Njegova ćerka je, međutim, demantovala te navode i istakla da je reč o drugačijoj situaciji nego što je on predstavio u javnosti.

Muzičar je potom objavio i video-snimak na društvenim mrežama za koji tvrdi da potvrđuje njegove tvrdnje o bivšoj supruzi. Autentičnost tog snimka, međutim, nikada nije zvanično potvrđena.

Sukob se nastavio

U međuvremenu, sukob između članova porodice nastavio se kroz međusobne optužbe u medijima, zbog čega je čitava priča dobila ogromnu pažnju javnosti. Ova porodična drama podelila je i publiku, dok jedni veruju muzičaru, a drugi staju na stranu njegove bivše supruge i ćerke.

Sam Stanimirović tvrdi da je spreman da svoju istinu dokazuje pred institucijama i da očekuje da nadležni organi razjasne sve navode koji su se pojavili u javnosti.

Uprkos skandalu koji prati njegovo ime, Aca Amadeus nastavlja sa profesionalnim obavezama i nastupima, dok javnost i dalje pomno prati rasplet jedne od najburnijih porodičnih priča na domaćoj estradi u poslednje vreme.

