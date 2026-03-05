Luna Đogani i Marko Miljković još uvek su na Maldivima, jer su zbog rata na Bliskom istoku nisu mogli da se vrate za Srbiju. Čini se da su njih dvoje ove dane rešili maksimalno da iskoriste, a tome u prilog govori i Lunina vrela slika sa plaže.

Luna se oglasila

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti. -Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je između ostalog.