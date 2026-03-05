Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković još uvek su na Maldivima, jer su zbog rata na Bliskom istoku nisu mogli da se vrate za Srbiju. Čini se da su njih dvoje ove dane rešili maksimalno da iskoriste, a tome u prilog govori i Lunina vrela slika sa plaže.

Naime, Luna je pozirala u minijaturnom bikiniju ljubičaste boje.

Slika zaslona 2026-03-05 u 16.58.47.png
Luna Đogani golišava pozirala Foto: Printscreen

Silikonske grudi, kao i cvet u kosi bili su u prvom planu.

Luna Đogani pokazala svoje obline
Luna Đogani golišava pozirala Foto: Printscreen

Đoganijeva je inače svoju liniju uspela da dovede do savršenstva uz pomoć reformer pilatesa, a sada je to i ovekovečila.

Slika zaslona 2026-03-05 u 16.58.53.png
Foto: Printscreen

Luna se oglasila 

Podsetimo, Luna se oglasila za medije, a putem video poziva je otkrila detalje agonije koju su doživeli na odmoru. Priznala je i da je uplašena.

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti. -Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla  je između ostalog.

kurir / blic

Ne propustiteStarsEVO KO LUNI I MARKU ČUVA DECU DOK SU ZAROBLJENI NA MALDIVIMA! Još nisu u Srbiji zbog haosa na Bliskom istoku, osvanula slika iz njihovog stana
luna đogani
Stars"ZATOČENI SMO, LET JE OTKAZAN, A DECA SU NAM U SRBIJI..." Luna uplašena, otkrila nove detalje: Ćerke me zovu...
Luna Đogani
Stars"UPLAŠENA SAM, DECA SU MI U SRBIJI, A MI ZAGLAVLJENI" Otkazan let Lune Đogani i Marka Miljkovića zbog sukoba na Bliskom istoku
IMG-20240930-WA0069.jpg
Stars"MISLILA SAM DA SAM TE NAJVIŠE VOLELA, ALI..." Luna otkrila istinu o odnosu sa Markom, nakon 7 godina usledilo veliko priznanje
Luna i Marko zarađuju od jutjuba

 Pogledajte dodatni snimak:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV