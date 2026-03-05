Slušaj vest

U svojoj potresnoj ispovesti Marko Gvozdenović sin Snežane Đurišić je govorio o susretu sa pevačicom, ali i o rečima koje mu je tom prilikom uputila.

Pevačica Snežana Đurišić nedavno se oglasila nakon što je njen sin, Marko Gvozdenović, sredinom februara bio brutalno pretučen i zlostavljan.

Kako je istakla, za nemili događaj saznala je tek narednog dana u popodnevnim satima, što je dodatno pojačalo šok i zabrinutost koju je osetila kao majka.

Marko je sada, u svojoj potresnoj ispovesti, opisao kroz kakav je pakao prošao, ali i otkrio kako je pevačica reagovala kada ga je prvi put videla nakon svega.

- Prvi put u svojih 45 godina, kada sam je video, žena se izobličila. Rekla mi je: "Zašto meni nisi javio?" - rekao je Marka.

On je takođe ispričao da su otmičari od njega tražili da se skine go, a onda su ga i seksualno zlostavljali.

- Uhvati vas neko za glavu i tera vas da ližete sopstvenu krv, to je strašno. Mislim da su hteli da me ubiju - govori Marko u suzama za domaće medije.

Razmišlja o budućnosti

Sin pevačice Snežane Đurišić Marko Gvozdenović po svemu sudeći započeo je novo poglavlje u svom životu nakon što je pre tri dana napustio Klinički centar Srbije.

Posle dana provedenih pod budnim okom lekara, Marko se vratio u svoj stan, vidno iscrpljen, ali, prema rečima komšija, odlučan da nastavi dalje. Naša ekipa pokušala je da ga pronađe i uveri se kako teče njegov oporavak nakon izlaska iz bolnice, a ono što smo čuli govori da je mladić, uprkos svemu što je preživeo, smogao snage da razmišlja o budućnosti.

 Komšije kažu da se odmah po povratku raspitivao za posao, želeći da se što pre vrati svakodnevnim obavezama i normalnom životu.
- Video sam Marka. Došao je iz bolnice, ne znam da li je sada u stanu, ali se ljubazno javio. Zastao je da popriča. Kaže da traži posao, raspitivao se da li neko zna nešto. Bio je odlično raspoložen s obzirom na sve što je prošao. Oporavio se, bar tako deluje. On je zaista prijatno biće, kulturan i fin momak, uvek spreman da pomogne - rekao nam je jedan od komšija, ne krijući iznenađenje njegovom snagom i staloženošću.

