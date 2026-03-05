Slušaj vest

Pevač Bojan Tomović otkriva da godinama nije nastupao jer je fokusiran na svoje zdravlje i na lečenje bipolarnog poremećaja.

Bojan Tomović u bolnici na rođendan Foto: Printscreen Instagram

On je naime, za domaće medije rekao da ima druge izvore zarade, kao i da njemu ne može da se desi da mu bilo ko baci bombu na kuću, budući da nema kao pojedine zvezde milione.

- Bilo mi je super u bolnici, tamo sam dočekao rođendan. Nekako sam tamo među svojima, znam da je mnoge potresla moja objava, imao sam probleme i normalno je da zbog svog stanja završim povremeno u bolnici, ali sada je sve dobro.

Sve je u redu. Inače, sam napravim takvu situaciju da, kada se jave misli koje su loše i kada vidim da mogu da se povredim, ja odem u bolnicu. Tamo sam pod nadzorom i to je zaista jedna vrsta pomoći - rekao je Bojan, pa je nastavio:

- Što se posla tiče, iako zovu, ne nastupam. Ne jurim za tim, imam novac od autorskih prava, od drugih nekih stvari, a nastupi mi ne trebaju. Svakako sam bezbedan što se tih bombi tiče, ja nikome ne mogu da budem meta. Žao mi je što se to desilo sa kućom kada je Zdravko Čolić u pitanju, to sa bombom. Ja nemam pare, pa nikome i nisam meta.

Bojan Tomović u bolnici na rođendan Foto: Printscreen Instagram

Često na točkovima

- Inače sam na relaciji Crna Gora - Beograd i ovde dolazim da vidim rođake koji su mi tu, prijatelje, ali i da se malo provedem.

Majka je za mene sveta reč, a ranije to nisam shvatao. Svesno sam se odrekao roditeljstva zbog bipolarnog poremećaja, a koji ume da bude nasledan. Kažu da je bezuslovna ljubav jedina, majkina. Mislim da to i jeste istina.

Mojoj majci se divim, ali i bratu, koji ima svoju porodicu, ali oni su inače zaista ljudi koji su uvek sa mnom tu.

Bojan Tomović nekad i sad Foto: Printscreen

Prevario ženu sa njenim bratom

Podsetimo, Bojan Tomović bio je jedna od prepoznatljivih muzičkih zvezda dvehiljaditih godina, a jednom prilikom je šokirao ljude kada je priznao da je prevario suprugu – i to sa njenim bratom od strica, čime je dodatno skrenuo pažnju na svoj turbulentan privatni život.

- Jesam, pa dobro to je bilo zezanje, ona je čak i navijala. Imali smo po 20 godina, igrali smo masne fote i pala je flaša na nas. Moja žena je čak i navijala da se poljubimo sa jezikom i šta fali? Fino se ljubi ozbiljno ti kažem.