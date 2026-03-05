Slušaj vest

Muzičar Veljko Kuzmančević danas proslavlja 43. rođendan, a tim povodom mu je emotivnu poruku uputila njegova supruga, modna kreatorka Verica Rakočević. Naime, Verica je na društvenim mrežama podelila zajedničku fotografiju i uz nju napisala kratku, ali veoma emotivnu poruku posvećenu suprugu.

„Medo moj, sijaj još sto godina“, poručila je ona uz emotikone srca i čaše martinija, čime je još jednom pokazala koliko je njihova ljubav snažna.

Romantična objava brzo je privukla pažnju njihovih pratilaca, pa su se u komentarima nizale brojne čestitke i lepe želje upućene slavljeniku.

Brak traje godinama

Podsetimo, Verica Rakočević je već godinama u braku sa kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, koji je od nje mlađi čak 35 godina. Njihova ljubav od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, ali su oni bez obzira na komentare pokazali da razlika u godinama nije prepreka za sreću.

Pravili palačinke sa Ristovskim i Anicom

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa devojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

- Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali – otkriva kreotarka i dodaje:

- Oni vole moje palačinke…Baš smo se lepo proveli tog dana…Moj sin mi je rekao: „Bože mama, prvi put te vidim tako nasmejanu…“ Ja se zaista nikada ne smejem, jer sam sebi ružna…Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke…Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira..Anica i Laza to vole da kupe…Lepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često…Nemamo previše vremena, ali se baš lepo družimo – istakla je Verica

