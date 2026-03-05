Slušaj vest

Otkako se ostvarila u najvažnijoj životnoj ulozi, poznata pevačica Aleksandra Bursać ne krije koliko uživa u svakom trenutku majčinstva.

Svoju sreću i porodičnu idilu rado deli sa fanovima, a najnovija objava njene mezimice, ćerkice Kasije, koju je dobila sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem potpuno je raznežila sve.

Dete Aleksandre Bursać
Dete Aleksandre Bursać Foto: Printscreen

Aleksandra je na svom Instagram profilu podelila predivan trenutak u kojem mala Kasija mirno leži i uživa. Devojčica je ušuškana u svom udobnom kutku, obučena u preslatko svetlo odelce sa motivima životinja, dok se iznad nje nalazi šarena bebi-gimnastika sa visećim igračkama jarkih boja koje joj privlače pažnju.

Uz ovaj nežan prizor iz toplog doma, pevačica je dodala emotikone bebe i velikog crvenog srca, pokazujući beskrajnu ljubav prema svojoj naslednici.

Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Inače, Aleksandra nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić.

"Posle pet sati borbe konačno je zaspala"

Aleksandra Bursać izašla iz porodilišta, dočekao je muž Stevan Sekulić Foto: Preent Screen

Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan uživaju u roditeljstvu, ali i slatkim mukama kada je uspavljivanje bebe u pitanju. Ona na mrežama često deli snimke iz doma sa naslednicom.

Naime, pevačica kaže da je uspavljivanje bebe najizazovnije, te se lavovski bore da sve obaveze podele i odrade posao kako treba.

- Posle pet sati borbe konačno je zaspala... Da li se i vi borite noću sa bebom koja neće da spava - napisala je nedavno pevačica u opisu slike.

