Mladi pevač Nermin Handžić boravio je u Dubaiju samo nekoliko dana pre nego što je ovaj svetski poznati grad potresla serija napada koja je uznemirila javnost širom sveta.

Handžić je u Emiratima boravio u društvu mentorke, folk zvezde Viki Miljković, njenog supruga Dragana Taškovića Tašketa i njihovog sina Andreja.

Oni su na putovanju proveli nekoliko dana odmarajući, ali su tom prilikom održali nastup u popularnom klubu gde su oborili sve rekorde posećenosti.

Kadrovi pre haosa

Pevač je na svom Instagram profilu podelio video na kojem se vidi kako je grad izgledao neposredno pre dramatičnih događaja koji su usledili.

Snimak prikazuje mirnu atmosferu i prepoznatljive kadrove luksuznog grada, ne sluteći da će samo nekoliko dana kasnije region biti pogođen napadima.

Video pogledajte u nastavku teksta:

 Pogledajte dodatni snimak:

