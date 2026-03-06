Slušaj vest

Elena Karaman Karić, dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, na Instagram nalogu je podelila svoje dvogodišnje iskustvo. Naime, Elena je, kako je napisala, dve godine radila na uređenju velelepne vile u Provansi u Francujskoj.

Dizajnerka je objavila niz fotografija, ponosna na svoj rad i rad svih koji su joj pomagali. Kako je istakla, veoma je zahvalna što je dobila priliku da radi na jednom takvom projektu, kao i da nije uvek bilo lako.

- Kakav uzvišeni božiji dar je mogućnost kreativnog izražaja. Posle dve duge godine nastajanja ova nekretnina u okviru mog property developing portfolija je konačno gotova. Kakvo neprocenjivo i dragoceno iskustvo.

1/11 Vidi galeriju Elena Karaman Karić, vila u Francuskoj Foto: Pritnscreen/Instagram

Učenje prepuštanju, i otpuštanju istrajavanju i savladavanju prepreka u zemlji punoj izazova u poslu koji je okosnica moje kreative. Bez tima koji razume, rečeno i neizrečeno - napisala je kreatorka.

- Bila je ovo jedna zanimljiva pustolovina iz koje sam izašla obogaćena za spoznaju da mogu sve kao solo ratnica i ne moram ništa.. I nadasve da trava nije uvek zelenija sa druge strane. Beskrajna zahvalnost zemlji mog rođenja u kojoj je sve pitkije, lakše - pojasnila je Elena.