Slušaj vest

Elena Karaman Karić, dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, na Instagram nalogu je podelila svoje dvogodišnje iskustvo. Naime, Elena je, kako je napisala, dve godine radila na uređenju velelepne vile u Provansi u Francujskoj. 

Dizajnerka je objavila niz fotografija, ponosna na svoj rad i rad svih koji su joj pomagali. Kako je istakla, veoma je zahvalna što je dobila priliku da radi na jednom takvom projektu, kao i da nije uvek bilo lako. 

- Kakav uzvišeni božiji dar je mogućnost kreativnog izražaja. Posle dve duge godine nastajanja ova nekretnina u okviru mog property developing portfolija je konačno gotova. Kakvo neprocenjivo i dragoceno iskustvo.

Elena Karaman Karić, vila u Francuskoj Foto: Pritnscreen/Instagram

Učenje prepuštanju, i otpuštanju istrajavanju i savladavanju prepreka u zemlji punoj izazova u poslu koji je okosnica moje kreative. Bez tima koji razume, rečeno i neizrečeno - napisala je kreatorka. 

- Bila je ovo jedna zanimljiva pustolovina iz koje sam izašla obogaćena za spoznaju da mogu sve kao solo ratnica i ne moram ništa.. I nadasve da trava nije uvek zelenija sa druge strane. Beskrajna zahvalnost zemlji mog rođenja u kojoj je sve pitkije, lakše - pojasnila je Elena. 

- Ova nekretnina spremna je za svoje buduće vlasnike. A možda ipak ostane u okviru licnog portfolija, na neko vreme, onoliko kratko koliko moja gipsy, nomadska duša može da se smesti u mesto - zvršila je u objavi uz koje je postavila fotografije velelepne vile. 

Ne propustiteStarsGRČKI STUBOVI, VISOKI PLAFONI, OGLEDALA... Elena Karaman Karić prvi put pokazala stan na Dorćolu, ona samo u svilenom ogrtaču (FOTO)
Elena Karaman
Stars"SKUPLJA KRV IZ CIKLUSA, PALI VATRU, IZVODI RITUALE..." Komšije Elene Karić s Kosmaja strahovale što im se doselila, sad otkrili njenu pravu prirodu
Elena Karaman Karić
StarsZAPALILA VATRU, SNOP ŽALFIJE... Elena Karaman Karić izvela ritual pročišćenja usred dvorišta na Kosmaju: Neka se iz tišine tame rodi...
elena karić
StarsVOLELA FUDBALERA, BIZNISMENA I NASLEDNIKA MOĆNE PORODICE: Majka postala sa 19 godina, drugog sina izgubila: Burna životna priča Elene Karaman
verica-revija-13092024-0022.jpg