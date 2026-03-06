Slušaj vest

U stopu uspeha poslednjeg singla, Teodora Toković sprema novu emotivnu priču koja bi mogla da postane pravi simbol ženskih emocija i kafanskog izraza.

Nakon što je njen prethodni singl „Rođena pod suncem“ postigao zapažen uspeh, dostigavši milion pregleda na Jutjubu z

a samo mesec dana i skrenuvši pažnju mnogih širom regiona na svoju emotivnu i autentičnu poruku, bez kupovine „lažnih“ pregleda, Teodora ne miruje.

Sada je pred publikom sa potpuno novom numerom „Sve Batali“, pesmom koja donosi snažnu žensku priču, u kafanskom fazonu, sa muzikom koju je komponovao Miloš Radovanović, darujući Teodori ovu kompoziciju kao poseban poklon. Tekst je delo Jovane Radosavljević, a oba autora su svojim pristupom stvorili numeru koja već u prvim probama izaziva jake reakcije kod slušalaca.

Ono što kolege i prijatelji iz muzičkih krugova, ali i žene koje su imale priliku da čuju pesmu, najčešće ističu jeste da ih je melodija dirnula do suza, baš kao da pričaju sopstvenu priču. Ove reakcije navode mnoge da veruju da bi pesma mogla da preraste u pravu kafansku i žensku himnu.

Teodora Toković, koja je bogatije iskustvo stekla zahvaljujući muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ i svojim ranijim izdanjima, samo potvrđuje da je njen umetnički put u usponu. Iako je još mlada, pokazala je zrelost u izboru tema i sposobnost da dopre do srca slušalaca, posebno zahvaljujući iskrenom pristupu i energiji koju unosi u svaku numeru.

U prilog tome ide i uspehom ostvarenim krajem decembra 2025. godine sa singlom „Rođena pod suncem“ — pesmom koja je za vrlo kratak period akumulirala milionske brojke pregleda i pokazala da publika realno i snažno reaguje na njenu muziku.

Novi singl „Sve Batali“ je već u završnoj fazi produkcije, a u narednom periodu planira se i snimanje video spota koji će vizuelno podržati emociju pesme. Očekuje se da estetika bude u duhu kafanske atmosfere, sa fokusom na autentične prizore i snažne emotivne momente.

Iako Teodora ne otkriva previše iz ličnih motiva koji su je inspirisali za ovu pesmu, mnogi se pitaju koliko je u tekstu sadržano i nečeg autobiografskog. Jedan od razloga za takva očekivanja jeste upravo činjenica da su mnoge njene dosadašnje pesme nosile snažnu emocionalnu poruku koja je lično doživljavana i od strane slušalaca, što je i jedan od razloga zašto se njen rad pratisa posebnom pažnjom.

U svakom slučaju, „Sve Batali“ je pesma koja ima potencijal da dodatno učvrsti Teodorin status kao jedne od najzanimljivijih mladih muzičkih imena.