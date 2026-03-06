Slušaj vest

Emina Jahović stigla u Podgoricu uoči samog koncerta u Bemax areni, gde će nastupiti u pratnji simfonijskog orkestra.

Po dolasku u crnogorsku prestonicu dočekali su je fanovi koji su joj uručili cveće i poklone, a pevačica se kratko zadržala sa njima i fotografisala.

Pažnju prolaznika privukla je i njen izgled. Za dolazak u Podgoricu Emina je izabrala elegantan kaput, rolku, pantalone i duboke čizme, dok je na licu nosila sunčane naočare. Kombinaciju je upotpunila nakitom koji nije prošao nezapaženo.