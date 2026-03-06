Slušaj vest

Emina Jahović stigla u Podgoricu uoči samog koncerta u Bemax areni, gde će nastupiti u pratnji simfonijskog orkestra.

Po dolasku u crnogorsku prestonicu dočekali su je fanovi koji su joj uručili cveće i poklone, a pevačica se kratko zadržala sa njima i fotografisala.

Emina Jahović u Podgorici  Foto: Privatna arhiva

Pažnju prolaznika privukla je i njen izgled. Za dolazak u Podgoricu Emina je izabrala elegantan kaput, rolku, pantalone i duboke čizme, dok je na licu nosila sunčane naočare. Kombinaciju je upotpunila nakitom koji nije prošao nezapaženo.

Podgorička publika imaće priliku da na koncertu čuje neke od njenih najpoznatijih pesama, među kojima su „Svitanje“, „Žena zmaj“, „Kriziram“, kao i „Ništa ili sve“.

