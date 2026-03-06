Za dolazak u Podgoricu Emina je izabrala elegantan kaput, rolku, pantalone i duboke čizme, dok je na licu nosila sunčane naočare
Stars
EMINA JAHOVIĆ DOČEKANA KAO ZVEZDA U PODGORICI! Fanovi je opkolili čim je stigla, svi gledali u njen stajling
Slušaj vest
Emina Jahović stigla u Podgoricu uoči samog koncerta u Bemax areni, gde će nastupiti u pratnji simfonijskog orkestra.
Po dolasku u crnogorsku prestonicu dočekali su je fanovi koji su joj uručili cveće i poklone, a pevačica se kratko zadržala sa njima i fotografisala.
Emina Jahović u Podgorici Foto: Privatna arhiva
Vidi galeriju
Pažnju prolaznika privukla je i njen izgled. Za dolazak u Podgoricu Emina je izabrala elegantan kaput, rolku, pantalone i duboke čizme, dok je na licu nosila sunčane naočare. Kombinaciju je upotpunila nakitom koji nije prošao nezapaženo.
Podgorička publika imaće priliku da na koncertu čuje neke od njenih najpoznatijih pesama, među kojima su „Svitanje“, „Žena zmaj“, „Kriziram“, kao i „Ništa ili sve“.
Reaguj
Komentariši