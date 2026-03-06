Slušaj vest

Novinarka RTV Podgorica Magdalena Čelanović prokomentarisala je slučaj hapšenja lekara Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Vladimira Peruničića, koji je kako kaže više dana uznemiravao osobe putem društvenih mreža. Magdalena je navela da je Peruničić priznao da je slao uvredljive poruke, ali da nije potvrdio da je ona bila osoba kojoj su poruke upućene.

- Peruničić je rekao da ne zna ko sam. Počeo je da petlja i govorio da je bio u alkoholisanom stanju. Priznao je da je sve uradio, ali je rekao da ne zna da sam to ja. On je to negirao. Ista priča kao prošlog puta - kazala je za Pobedu Čelanović.

Ona je pojasnila da je tužilac tražio maksimalnu prekršajnu kaznu za Peruničića i dodala da će odluka biti donesena u roku od 15 dana.

- On je specijalni povratnik, ovo mu je treći put od 2024. godine. Nadam se da će završiti u zatvoru, ne pokazuje kajanje, jutros je bio agresivan prema policajcima kada su ga priveli. Pogrdno je nazivao službenike u OB Podgorica. Nadam se da će dobiti kaznu zatvora i da će ženama biti poslata poruka da manijaci ne smeju biti na ulici, niti u kliničkom centru. Ohrabrujem sve žene koje su dobile poruke od njega da prijave, mnoge su se javile ali ih je sramota - kazala je novinarka.

Kardiolog Kliničkog centra CG Vladimir Peruničić uhapšen

Podsetimo, prema navodima iz prijave, u koju je Portal RTV Podgorica imao uvid, Peruničić je u ponedeljak, 2. marta, sa svog Instagram profila slao poruke uznemirujućeg sadržaja na Instagram profil Jutarnjeg programa RTV Podgorica. Čelanović je slučaj prijavila policiji danas, a Peruničić je nakon privođenja u policiji priznao da je slao sporne poruke, nakon čega je uhapšen.