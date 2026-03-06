Slušaj vest

Seka Aleksić iskreno je govorila o porodici, ali i planovima za proširenje iste i želji da jednog dana dobije devojčicu.

U razgovoru sa medijima dotakla se i braka sa suprugom Veljkom Piljikićem, sa kojim već godinama gradi stabilan i skladan porodični život.

O životu i braku sa Veljkom

Seka je istakla da joj je najvažnije da decu vaspitava u duhu normalnih vrednosti i da sa suprugom sve obaveze deli uz međusobno razumevanje.

- Većina ljudi jedu pasulj, većina ljudi je imala kokoške, ako ne u gradu, onda kod bake i deke. Oni koji imaju komplekse uvek će se truditi da budu nešto što nisu. Ja mogu da sedim u nekom gradu i da jedem kavijar, iako mi smrdi, a isto tako mogu da jedem pasulj, pasulj je najbolji treći dan - rekla je Seka Aleksić.

Pevačica je potom govorila o braku i porodičnoj svakodnevici.

- Nema tajne, poštujemo se, veliki smo drugari i prijatelji, supružnici i trudimo se da decu odgajamo nekim normalnim vrednostima. I jedna i druga strana moraju da opraštaju, da se spuste. Moj muž nekada ima dva treninga, pa onda on razume ovo moje snimanje i trčanje - to su neke stvari u kojima mi popuštamo. Mi se sve dogovorimo, decu nikada ne ostavljamo samu. Veljko je više posvećen vaspitavanju dece nego ja, kao pedagog sam nula. Moja deca ne koriste telefon od 12 do 6 popodne. Igraju se klikerima na ulici, voze bicikl i igrica ima minimalno. Druže se sa decom običnih ljudi. Svi roditelji su divni ljudi - rekla je Seka.

"Želim devojčicu"

Govoreći o budućnosti, pevačica je otkrila da priželjkuje još jedno dete, a posebno bi volela da dobije ćerku.

- Želim da posle koncerata rodim sebi još jedno dete. Bila bi super devojčica zbog tate, kažu da ćerke i tata imaju poseban odnos. Ja sam po prirodi imam više muških hormona, ali ako bude žensko nadrljala je - rekla je pevačica.

