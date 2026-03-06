Slušaj vest

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević preko deceniju uživaju u ljubavi, a nedavno su proslavili i godišnjicu braka.

O njihovom odnosu su svi pričali, a venčanje je bilo potpuno drugačije i u njihovom stilu.

"Brak koji se sklopi u četvrtak"

Sudbonosno da izgovorili su u četvrtak, a modna kreatorka jednom prilikom je otkrila zašto su baš izabrali taj dan.

- Moja majka je šila i od nje sam čula da ne valja praviti sopstvenu venčanicu. Kasnije sam saznala i za verovanje da brak koji se sklopi u četvrtak traje čitav život - istakla je Verica tada za Hello.

"Nemam dodir sa godinama"

- Na moju sreću, možda i nesreću, nemam dodir s godinama. Niti ih brojim, niti o njima razmišljam, možda baš zbog snage i energije koju imam. S tim u vezi, bilo mi je sasvim prihvatljivo da obučem divnu mini haljinu Vivijen Vestvud u kombinaciji sa crnim čizmama. Taj dan pamtim kao jedan od najsrećnijih u mom životu, pored trenutaka kada su se rađala moja deca - ispričala je dizajnerka.

1/5 Vidi galeriju Verica i Veljko na nesvakidašnjem venčanju Foto: Marina Lopičić, Damir Devišagić

Venčanje je bilo intimno, drugačije i sa najbližim ljudima. Mlada i mladoženja su imali nesvakidašnji stajling, a plovidba na splavu unela je dodatnu draž.

"Prvi ples"

Pesma za prvi ples je bila više evergrin, a Verica je jednom prilikom govorila i o ceremoniji na njihov način.

- "Da li znaš da te volim", Dado Topić. To je pesma uz koju su mnogi ljubavisali i venčavali se - izjavio je Kuzmančević.

- Imali smo stotinak gostiju, među kojima su bili Veljkovi roditelji, sestre, kumovi, rodbina. Prisustvovao je moj sin Mića, Elena je bila u Londonu, a Milena u Njujorku. Bili su tu i naši prijatelji Boško Jakovljević, Leontina, Tijana Dapčević. Sve je bilo neformalno, bez spektakularne dekoracije, dres-koda, lososa i šampanjca. Gostima smo poslužili ćevape i krempite - govorila je Verica nza Hello.

1/10 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

Kako su se upoznali Verica i Veljko

Kuzmančević je nedavno otkrio i kako je izgledalo upoznavanje sa modnom kreatorkom i ispričao početak njihove vanvremenske ljubavi.

Veljko je priznao da Verica u prvom mahu nije razmela njegovu poruku i da mu je odmah odbrusila.

- Tada sam znao ko je Verica ali nisam tačno znao da je ona kreatorka, nisam znao detalje. Video sam samo kakav će događaj da bude povodom njene revije tada i pomislio sam da je super da sve isprati simfonijski orkestar i da to bude pravi spektakl. Zamislio sam kako bi to bilo sjajno i ja sam Verici poslao poruku na Fejsbuku i pitao da li bi mogli da sarađujemo. Zamisli, šta je ona meni rekla: "Ja ne pravim muške modele". Kada sam joj ispričao celu ideju, rekla je da bi to bilo strava i tako je sve počelo - otkrio je Veljko na TV Hype.

1/7 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Fejsbuk

Prvi poljubac

- Ludilo u našem odnosu jeste što tu niko nije pao na d*pe na samom početku. Mi smo prosto morali da se sretnemo u ovom životu, kada smo počeli saradnju i uopšte viđenje mi smo samo shvatili da ne možemo nikako da provodimo vreme jedno bez drugog. Rekao sam joj u jednom trenutku da mi treba da se uzmemo, jer niti je ona meni devojka, niti ja njoj dečko... Ja sam nju prvi poljubio, bilo je nešto spontano. Na Zlatiboru sam je poljubio, otišli smo na deset dana - govorio je Veljko.

Verica istetovirala inicijale

1/8 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Ana Paunković

Ljubavni par je srušio sve predrasude i postao jedan od najskladnijih na javnoj sceni.

Modna dizajnerka se na društvenim mrežama pohvalila novom tetovažom koju je posvetila upravo svom suprugu koji ju je tetovirao.