Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ Ivan Stanić nedavno je proglašen „kraljem bakšiša“ zbog ogromnih suma novca koje zarađuje na raznim slavljima. Kako sam pevač ističe, nakon učešća u ovom takmičenju posla ima više nego ikad.

Kada je reč o muzičkom repertoaru, Stanić otkriva da su ubedljivo najplaćenije pesme one koje izvodi Šaban Šaulić, te da gosti za njih ne štede novac. Ipak, apsolutni rekord u bakšišu donela mu je pesma „Sa namerom dođoh u veliki grad“.

– Hvala Bogu, gde god da dođemo bude bakšiša. To je valjda neka moja sreća – rekao je pevač.

Na pitanje koja je najskuplja pesma na njegovim nastupima, bez razmišljanja je odgovorio.

– Sve Šabanove, bukvalno koja god od Šabana Šaulića. Za njegove pesme ljudi baš vole da časte. Hvala mu što nam je ostavio te divne pesme.

Za noć uzeli 10.000 evra

Iako ne zna tačan iznos koji je dobio samo za tu numeru, pevač je priznao da su tokom te noći ukupno zaradili oko 10.000 evra. On je, međutim, skromno objasnio da taj novac ne ide samo njemu, već se uvek deli na jednake delove.

-„Sa namerom dođoh u veliki grad“. Na njoj sam uzeo mnogo bakšiša. Ne znam tačno koliko za tu pesmu, ali znam za celu noć. Bilo je negde oko 10.000 evra – rekao je pevač.

Ipak, kako kaže, taj novac ne ide samo njemu.

– To se sve deli na jednake delove, nije to kao što ljudi misle – objasnio je Stanić.