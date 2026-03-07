Slušaj vest

Pop pevačica Aleksandra Radović je tokom braka sa Aleksandrom Zeremskim rodila ćerku.

Iako su mnogi verovali da će njihov brak potrajati, par se mesec dana nakon rođenja njihove ćerke Nine razišao.

Srećan u ljubavi

Poznati biznismen iz prvog braka, koji takođe nije uspeo, ima ćerku Miu a Zeremski je napokon pronašao svoju sreću pored svoje izabranice Divne Ljubojević, koja je po profesiji interpretatorka duhovne muzike.

Par se venčao 2018. godine nakon sedam godina veze.

Foto: Printscreen/Instagram

Zeremski je inače bio i sa Jovanom Joksimović, koju je čak i verio mesec dana pre nego što su raskinuli.

Ostavila ga je zbog Joksimovića, dok sa Aleksandrom Radović više ne razgovara. Kako su bile bliske, spekuliše se da je upravo on razlog prekida prijateljstva, jer je Aleksandra nakon Jovane završila sa njim.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Zeremski Foto: Anton Welt/RYL

Zeremski bio drugi muž pevačice

Pevačica Aleksandra Radović bila je u braku sa Aleksandrom Zeremskim, od kog se razvela mesec i po dana nakon rođenja ćerke Nine, a malo ko zna da je pevačica pre njega imala jedan brak.

Iako ne voli previše da priča o privatnom životu, te javnost ne zna puno o njoj, svojevremeno je otkriveno da je tokom studija otpočela romansu sa muzičarem iz benda u kom je pevala.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Dragana Udovičić, Promo

Mladalačka ljubav prerasla je u brak, a u pitanju je bubnjar Dejan Džoni Nikolić.

- Aleksandra i Dejan Nikolić, u muzičkim krugovima poznatiji kao Džoni, upoznali su se dok je ona još bila student Muzičke akademije u Novom Sadu. Posle nekoliko meseci ona se pridružila vojnom orkestru u kojem je Džoni svirao bubnjeve i tada se rodila ljubav između njih dvoje. Posle godinu i po zabavljanja počeli su da žive zajedno u iznajmljenom stanu na Zemunskom keju, a nakon četiri godine odlučili su da se venčaju - ispričao je svojevremeno izvor blizak pevačici za domaće medije.

Oni su se razveli nakon samo dve godine braka, a muzičar je saopštio da je ona tada napustila i njega i bend. Bend se nakon toga raspao, a Džoni je našao angažman na jednom kruzeru koji krstari po celom svetu.

Kurir.rs/ Alo