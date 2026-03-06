Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić iz pravog bogatstva i raskoši na kraju završila na ulica nakon što se odala porocima.

U emisiji "Nije sve tako crno", autora i voditeljke Jovane Matić Đokić nakon medijske ilegale prvi put govorila o svim detaljima u svom životu.

Agonija

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati.

Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže opasnog poroka. Za Kurir je otkrila koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.

Foto: Prinscreen/Instagram

"Prodala sam laptop od 800 evra za viski od 20"

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 evra. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

1/13 Vidi galeriju Transformacije Dunje Ilić Foto: Prinscreen/Instagram, printscreen YT, Printskrin/Instagram

- Čak me nisu ni kaznili, samo su pozvali roditelje da dođu po mene, da me odvedu u Srbiju, pošto nisam imala dokumenta. Tu sam shvatila da sam postala beskućnik, da sam doživela dno, jer da nisam bila pijana, ne bi niko ni mogao da mi otme torbu, pružila bih neki otpor, potpuno sam bila nemoćna.

Ajla o detinjstvu i ocu

Pevačica se prisetila detinjstva i prokomentarisala odnos sa ocem.

- Ja sam imala prilično nesrećno detinjstvo. To jeste negde istina kako sam i pričala. Ne zato što sam ja imala loše roditelje... Dosta se to izvodi iz konteksta da sam ja maltene negde rekla da me roditelji nisu voleli ili tako nešto. To je uopšte ni istina. Mene su roditelji jako voleli. Otac mi je, nažalost, više nije među živima - govorila je Ajla i dodala:

1/14 Vidi galeriju Dunja Ilić Foto: Kurir, Zorana Jevtić

- Pa, kada sam bila mala, kažem, nismo mogli da budemo toliko bliski zbog tih njegovih poslovnih obaveza. Poslovno, on jeste imao tu nezdravu vezu, ja sam to spomenula. Ne krivim ni tu osobu koja je bila s njim u vezi, niti njega, prosto odnos je bio nezdrav. Kad se ta veza završila, kad sam ja već negde imala 18 godina, mi smo onako baš postali drugari. Bukvalno drugari. Bili smo jako bliski i tako je ostalo do njegove smrti. Tako smo funkcionisali. Ja sam bukvalno s mojim ocem pričala sve. Nismo imali nikakvih tajni, nisam imala nikakvu barijeru, to mi je otac, nije postojalo ništa što ću sakriti. Prosto imali smo vrlo otvoren jedan odnos. Mislim da je to bio zdrav odnos na kraju krajeva.