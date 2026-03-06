Slušaj vest

Učesnik muzičkog takmičenja Zvezda GrandaNikola Đurić ove subote priredio je nastup o kojem će se još dugo pričati.

Njegova interpretacija pesme „Ja volim taj seks“ podigla je studio na noge, ali i izazvala pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.

Naime, tokom izvođenja numere Nikola je u jednom trenutku počeo da doziva pevačicu i članicu žirija Dara Bubamara da mu se pridruži na sceni. Na opšte iznenađenje, Dara je prihvatila izazov i izašla pred publiku, nakon čega je usledio pravi šou.

Njih dvoje su zajedno zaigrali uz ritam pesme, a atmosfera u studiju dostigla je usijanje. Ostali članovi žirija i publika u studiju nisu krili šok, ali ni smeh, dok su energija i spontanost preplavili scenu.

Mnogi su komentarisali da se ovakav trenutak ne pamti u istoriji takmičenja.