Vesna Vukelić Vendi, poznata po britkom jeziku i brutalnoj iskrenosti zbog koje je često ulazila u konflikte, na medijskoj sceni je već dugi niz godina.

Za njom uzdisala bivša Juga

Bivša Jugoslavija ju je upoznala kao pevačicu, koja se nije libila da zapeva ni ispod šatora i uzme vrtoglavu sumu novca za svoj nastup. Devedesetih godina važila je za markantnu bombu bujnih grudi za kojom je uzdisala bivša Jugoslavija.

Nešto manje poznato javnosti da se Baki B3 našao u jednom od njenih spotova sa početka karijere, a on je svojevremeno za Kurir i otkrio detalje njihovog odnosa.

- Mi smo imali kr*s kombinaciju. Nismo bili u vezi. To je trajalo neko vreme i bilo je super. Inače, ja nju mnogo volim i poštujem uprkos svađama koje smo imali - izjavio je Baki tada.

"Znao je da mi orošava i telo i duh"

Nije samo denser pao na njen šarm, već i razni moćnici su pokušavali da dođu do nje, a jedan od njih je i političar Vojislav Šešelj, o kome je Vesna uvek samo najbolje pričala.

- Virtouz. Iako je i tada imao višak kilograma bio je razgibaniji od svih kineskih gimnastičara. Međutim najjača strana mu je bila predigra i nju nije započinjao bez neke dobre knjige.Jako me je palilo kada spusti između nas Solženjicina i njegov "Arhipelag Gulag", uz diskretno svetlo, bio je to fantastičan početak opuštanja. Volela sam dok jednom rukom drži knjigu, drugom da prelazi preko mojih butina. Znao je da mi orošava i telo i duh - govorila je Vendi.

Brak

Pevačica i spisateljica je nešto kasnije, 2001. godine stupila u brak sa Branimirom Banjcem, bivšim fudbalerom OFK Beograda.

Vesna i Branimir imaju ćerku Nikoletu, a pevačica ih oboje ljubomorno čuva od očiju javnosti.

Vendi je učestovala u nekoliko rijaliti formata, gde je pokupila simpatije zbog svog ponašanja, vokabulara ali i različitosti.

Izdala i knjigu

Vesna Vukelić Vendi svojevremeno je izdala i knjigu "Misterija crne žene" koja je napravila haos u javnosti.

- Tema romana je sudar dobra i zla, odnosno sudar magije i pravoslavlja koji ne mogu nikad da se sudare, ali kada živimo decenijama u komunizmu (deo romana opisuje događaje iz 80 i neke godine), većinski deo zapravo dolazi iz tog perioda. Pisan je prvo u sadašnjosti, pa odlazi u prošlost, pa se vraća u sadašnjost. Kad se desi da komunizam kao bezboštvo, kao ateizam učini svoje da se ljudi više ne ocrkvenjuju, da ne slave slave, da se ne krste, onda magija lako ruši porodice. Tako je i ovo veštičje društvo o kome pričam u romanu, a zove se "savet za bezbednost" ironično rečeno, zabranilo da se promocija moje knjige održi na ovom mestu. U romanu sam pričala istinitu priču kako je prva veštica grada Beograda živela na mom spratu i mene kidnapovala u petoj godini života. Izvukla me je iz lifta i uvela kod sebe, a šta se sve dalje dešavalo, kakve su se borbe vodile, stoji u knjizi - kazala je ona.

Vesna danas gazi šestu deceniju, a mnogi kažu da izgleda odlično, te obravdava titulu nekadašjeg s*ks simbola.