Tokom emisije "Gledanje snimaka" u Eliti došlo je do pravog haosa kada je Uroš Stanić doživeo pomračenje.

Stanić kao i svi cimeri imali su na video snimku da vide izlaganje Anite Stanojlović i razgovor sa njenim sadašnjim partnerom Lukom Vujovićem.

Nervni slom

Kada se završio snimak, Uroš nije mogao dugo da ćuti te je dobio nervni slom zbog reči koje je njegova prijateljica izgovorila.

- Neću hranu uzeti, gladovaću do utorka, dve godine sam ginuo za Anitu i Comaru, Comara mi nije poslala čestitku, Anita mu dozvoljava da priča da me je neko udomljavao...Nije imala kiriju i vrtić da plati, a mene si udomljavala kao kera i oblačila?! - plakao je Uroš.

Nakon toga, on je izleteo iz pušionice, te je tako gađao Luku.

- Sram te bilo Anita, je l' sam ovo zaslužio?! Dve godine sam bio tu za tebe i branio sam te - urlao je Uroš.

Teške rečo o rođaci

Uroš Stanić, inače rođak Jelene Galonić iz grupe "Zana", svojevremeno je izneo skandalozne tvrdnje o pevačici.

- Moja rođaka, tj. baka sa mamine strane je pevačica iz grupe "Zana", Jelena Galonić. U jako lošim smo odnosima. To je jedna žena koja je ljigava, ološ patološki, mama mi je rekla da to ne pričam - pričao je Uroš jednom prilikom.

- Zašto je odvratna žena - pitala je voditeljka tad.

- Moja mama kada se razvela, ona je bukvalno molila da je zaposli, ona nije htela zato što je veliki ološ i odvratna žena... Nije htela da zaposli moju mamu. Ona je žena koja je jako zlobna, ceo život juri karijeru i cela familija je pljuje. Ona je kao mlada prekinula trudnoću, jurila je karijeru i frajere,ostala je trudna i prekinula je - izneo je Uroš strašne tvrdnje.

"Žao mi je što su ga se roditelji odrekli"

Jelena se jednom prilikom oglasila i odgovorila na njegove tvrdnje.

- Žao mi je što su ga se roditelji odrekli, kako kažete, to zaista ne znam, nisam ni s jednom ni s drugom stranom u nekom stalnom kontaktu, vidimo se i čujemo jednom godišnje, kako kažu, na venčanjima i sahranama. Želim mu svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je Jelena povodom Uroševih izjava.

- Nekad su razlike između dece bile i po 25 godina, to su vremena gde se rađalo više dece nego danas i gde su razlike između njih bile velike. Moja mama je rodila šestoro dece, moja baba osmoro, to je za ta vremena bilo normalno. Mene je majka rodila u 35, što je bilo čudno u to vreme, kao kasno, zato nisam samo baba, već i prababa, uopšte nije bitno da l' znam i poznajem tu decu ili ne. Moja majka je imala četiri sestre, to je ta razlika, moja tetka je mogla da meni bude baka. U inostranstvu svi kažu kao rođak, samo se kod nas to tera u detalje, kolena itd. Uroš je, u stvari, rod po maminoj liniji, ja sam njegovoj majci tetka, a razlika između nas je šest meseci, znači baba-tetka, kako se kod nas kaže, to tako ispada. Svima zvuči smešno, ali je u suštini normalno, ta moja jedna tetka je bila 1914. godište. Urošu bih mogla da budem i baka, mada ne bi ako je direktno srodstvo - objasnila je Galonićeva za Republiku.