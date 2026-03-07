Slušaj vest

Hrvatska pevačica Lana Jurčević sredinom novembra 2025. godine obavestila je pratioce na Instagramu da je ponovo trudna, dve godine nakon što je na svet donela ćerku Mejli Lili. Vest je podelila objavom snimka pozitivnog testa na trudnoću uz poruku: „Deo mene, drugi deo. Iznenađenje“, aludirajući na pesmu koju je nedavno objavila i posvetila ćerki koju je dobila sa partnerom Filipom Kratofilom.

Otvoreno o putu do majčinstva

Pevačica je ranije sa pratiocima delila i izazove sa kojima se suočavala na putu do majčinstva. U emotivnom videu koji je objavila na društvenim mrežama moglo se videti kako plače i grli se sa partnerom, sa kojim je u vezi od 2017. godine.

Filip Kratofil je, osim što je njen partner, i direktor u Laninoj kompaniji La Piel, koja proizvodi organsku kozmetiku. Njegovi roditelji vlasnici su poznatog restorana Zlatni Medo na Sljemenu, koji posluje već 35 godina. Filipov brat blizanac Antonio već sedam godina je u vezi sa pevačicom Zsa Zsom, čije je pravo ime Jelena Žnidarić.

Zajednička investicija sa NBA zvezdom

U međuvremenu, Lana Jurčević i njen partner našli su se i u zajedničkom investitorskom projektu sa hrvatskim NBA košarkašem Ivicom Zupcem i njegovom suprugom Kristinom Prišč.

Naime, četvoro investitora podnelo je zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju vile u Zagrebu. Dokumentaciju je razmatrao nadležni ured Grada Zagreba, a u zahtevu su kao investitori navedeni Filip Kratofil, Lana Jurčević, Ivica Zubac i Kristina Prišč.

Ko je Kristina Prišč

Kristina Prišč, nekadašnja manekenka i supruga NBA košarkaša Ivice Zupca, poznata je i kao finalistkinja izbora za Mis Universe. Diplomirala je na Univerzitetu Sever, gde je njen diplomski rad nosio naziv „Od Platonove pećine do narcisoidnosti na društvenim mrežama“.

Sa suprugom je 2021. godine osnovala kompaniju Team 40 Stable, a zajedno su vlasnici ergele konja u selu Duzluk kod Orahovice u Slavoniji.

Ljubavna priča Ivice Zupca

Ivica i Kristina prvobitno su planirali venčanje u Mostaru, ali je pandemija koronavirusa promenila planove, pa su se venčali u Malom Lošinju. Slavlje je održano u hotelu Bellevue pred oko 180 zvanica, među kojima su bili i Lana Jurčević i Filip Kratofil. Na svadbi su nastupile pevačice Zsa Zsa i Indira Levak. Par je nedavno dobio ćerku koja je rođena u novembru u Los Anđelesu. Zubac trenutno čeka povratak na teren nakon povrede skočnog zgloba, dok slobodno vreme provodi sa suprugom i bebom.

Vila u Maksimiru

Planirana vila gradiće se na parceli u zagrebačkom naselju Maksimir. Investitori su kupili tri parcele koje su objedinjene u jednu građevinsku česticu na kojoj će objekat biti izgrađen. Prema dokumentaciji gradske uprave, objekat spada u tzv. građevine 2.b grupe, što znači da se radi o zahtevnijoj stambenoj zgradi koja mora biti završena u roku od sedam godina od početka gradnje.

U zemljišnim knjigama upis vlasništva na četiri nova vlasnika evidentiran je 6. februara 2024. godine, a svaki od njih ima jednak udeo od 25 odsto.