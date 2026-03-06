Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević, nakon pesme “Opala” koju je objavila pre samo nedelju dana, a u kojoj peva o prevarenoj ženi koju su izdali i partner i najbolja drugarica, nastavlja u istom maniru!

Naime, danas, tačno u podne, na svom Jutjub kanalu, objavila je još jednu osvetničku numeru, pod nazivom “Dolčevita”.

Reči ove hit-pesme gađaju u srce svaku damu koja je preživela izdaju, neverstvo i zanemarivanje od strane partnera, koji je umesto nje, izabrao noćni provod, alkohol, “lake žene”…

Međutim, kako i u privatnom životu, Borisavljevićeva slovi za jaku i samouverenu, tako i u pesmi, ali i u spotu u kojem izgleda bolje nego ikad, ona šalje snažnu poruku svim damama da takav tretman od muškarca ne treba da trpe i tolerišu, već da sve moraju da mu naplate! Metaforički, naravno…

Deo teksta pesme “Dolčevita”…

“I najluđa tvoja noć ima svoje trajanje,

a kada ludilo se završi, vreme je za kajanje!

Jer dobro znaš da tada račun moj stiže ti na plaćanje…

Idemo, mani, mani, na skupe flaše vina,

na provod i na žene, Dolčevita…

A kad mi ponos raniš, tad nemoj da se pitaš što ti se posle mene, sad, i srce kida! “