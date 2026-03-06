MIA BORISAVLJEVIĆ NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! Nakon prevare, ponovo zapretila: Sve naplaćujem! (VIDEO)
Pevačica Mia Borisavljević, nakon pesme “Opala” koju je objavila pre samo nedelju dana, a u kojoj peva o prevarenoj ženi koju su izdali i partner i najbolja drugarica, nastavlja u istom maniru!
Naime, danas, tačno u podne, na svom Jutjub kanalu, objavila je još jednu osvetničku numeru, pod nazivom “Dolčevita”.
Reči ove hit-pesme gađaju u srce svaku damu koja je preživela izdaju, neverstvo i zanemarivanje od strane partnera, koji je umesto nje, izabrao noćni provod, alkohol, “lake žene”…
Međutim, kako i u privatnom životu, Borisavljevićeva slovi za jaku i samouverenu, tako i u pesmi, ali i u spotu u kojem izgleda bolje nego ikad, ona šalje snažnu poruku svim damama da takav tretman od muškarca ne treba da trpe i tolerišu, već da sve moraju da mu naplate! Metaforički, naravno…
Deo teksta pesme “Dolčevita”…
“I najluđa tvoja noć ima svoje trajanje,
a kada ludilo se završi, vreme je za kajanje!
Jer dobro znaš da tada račun moj stiže ti na plaćanje…
Idemo, mani, mani, na skupe flaše vina,
na provod i na žene, Dolčevita…
A kad mi ponos raniš, tad nemoj da se pitaš što ti se posle mene, sad, i srce kida! “
Pogledajte spot za pesmu “Dolčevita”