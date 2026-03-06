Restoran Sport bio je ispunjen do poslednjeg mesta na nastupu Slađa Allegro, koja je još jednom potvrdila zašto važi za jednu od omiljenih pevačica.

Publika je od prvih taktova pevala uglas, a energija je rasla iz pesme u pesmu.

Veče su dodatno obeležila i poznata imena iz sveta muzike i javnog života – među gostima su bili Vesna Zmijanac, Mira Škorić i Boki 13, koji su uživali u odličnoj atmosferi i vrhunskom provodu.



Poseban trenutak večeri dogodio se kada se i Vesna latila mikrofona, na oduševljenje prisutnih, čime je atmosfera dodatno podignuta na viši nivo.



„Dugo nisam izašla onako iskreno, bez obaveza i nastupa, jer stalno radim. Nedostajalo mi je to opušteno druženje. A gde bih drugo nego u Sport – ovde se uvek osećam kao kod kuće“, poručila je Vesna.



Nastup Slađe Allegro još jednom je potvrdio da restoran Sport ostaje sinonim za dobru muziku, susret prijatelja i večeri koje se pamte.

