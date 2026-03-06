Slušaj vest

Iva Bojanović i njen partner pevač Joca Stefanović su nakon određenog perioda uspeli da kupe karte za povratak u Srbiju, a trudna pevačica otkriva da je pretrpela veliki stres, jer nije znala u kom pravcu će ići njihov povratak u Srbiju.

- Trenutno se osećam dobro, ali nisam se osećala prethodnih par dana, jer smo u situaciji u kakvoj jesmo. Imala sam i neke kontrakcije, a sve je to zbog stresa. Pomirili smo se sa situacijom jer ništa nije do nas, a ono što je do nas rešili smo juče. Kao trudna se sada osećam dobro – rekla je Iva, dok je Joca besno pričao o kompaniji preko koje su organizovali putovanje, a zbog koje sada trpe veliki finansijski gubitak.

- U kontaktu smo bili sa našom kompanijom koja je bila zadužena za naš let i povratak, ali su nas oni prebacivali sa jednog mejla na drugi i nikakvo rešenje nam nisu davali i iz tog razloga smo se jako istresirali. Na kraju smo dobili obaveštenje u poslednjem momentu da nam je let otkazan i niko nam nije ponudio nikakvo rešenje. Razočarani smo tim pristupom, iako razumemo situaciju i rat, ali trebali su da nam jave da li postoji druga solucija, bez da nam vrate novac, jer smo mi po svaku cenu želeli da se vratimo u Beograd. Nismo uspeli i upali smo u finansijsku rupicu, jer su karte finansijski otišle u “nebo“ i bili smo prinuđeni da kupimo karte u svom trošku. Naveo sam tamo da je moja supruga trudna, da doživljavamo ozbiljne stresove i samo sam hteo da nam neko odgovori, ali odgovor nismo dobili.

Hotel smo platili o svom trošku

Zbog cele situacije na Bliskom istoku, oni će na Tajlandu ostati duplo više od planiranog.

- Morali smo da produžimo još deset dana u hotelu i platimo hotel u svom trošku, kao i da kupimo nove karte koje smo jedva našli za 13. mart. Uz Božju pomoć nadamo se da ćemo se vratiti živi i zdravi – priča pevač.

Njih dvoje su na ovo putovanje otišli sami, a pevačica ističe da je odvojenost od dece dodatno uticala na stres koji je imala.

- Naravno da mi sve oko dece stvara pritisak, jer su se jako uželeli mene i ja sam se uželela njih i pucaju me emocije. Bitno im je da se vratimo živi, zdravi, budemo dobro, a na nama je bilo samo da pristanemo i čekamo, jer su cene otišle u “nebo“, ali o tome da ne pričamo. Pomirila sam se sa situacijom i ostalo je samo da se ne nerviram iz razloga što sam trudna i dok smo ovde da uživamo, pa daće Bog da se vratimo tada kada treba i da se ništa neće promeniti – iskrena je Iva, a Joca je dodao da su zbog finansijske situacije ostali i duže, pre svega kako bi pronašli jeftinije karte za povratak, koliko je to moguće u ovom trenutku.

Porodica je uz nas

- Iz našeg džepa smo morali da isfinansiramo karte i hotel za još deset dana, jer nismo mogli ranije da nađemo let koji nam odgovora, pre svega finansijski. Mi smo kao ljudi dotakli dno, ako ga ima iz razloga jer su sve avio kompanije podigle cene. Razmišljam o ljudima koji nemaju, koji su odvojili za letovanje, štedeli i sad ne mogu da se vrate. Imali smo sreću da su svi tu za nas, od porodice do naših prijatelja i to nam mnogo znači, ali hvala Bogu snašli smo se i nadamo se da ćemo uskoro da vidimo i našu decu, roditelje i sve one koji nas vole.