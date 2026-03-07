Slušaj vest

Estradna scena oduvek je bila mesto gde se mešaju slava, novac, ego i velika očekivanja publike. Iako su pevačice često predstavljene kao glamurozne zvezde koje žive život iz snova, iza reflektora se neretko kriju rivalstva, ljubomora i sukobi koji povremeno izbiju u javnost. Estradne svađe postale su gotovo neizbežan deo šou-biznisa, a publika ih prati sa velikim interesovanjem.

Jedan od najčešćih razloga sukoba među pevačicama jeste borba za popularnost i medijski prostor. Estradna scena je konkurentna i svaka pevačica želi da njen hit bude na vrhu top-lista, da puni klubove i hale i da dominira naslovnim stranama. Kada se dve zvezde nađu u isto vreme na vrhuncu popularnosti, rivalstvo se gotovo spontano stvara. Ponekad je dovoljno da jedna izjavi kako je „najveća zvezda“ ili „najtraženija pevačica“, pa da druga to shvati kao prozivku.Da ne govorimo o povređenim sujetama ili ogovaranju.

Primer jedne od najpoznatijih estradnih svađa na Balkanu jeste dugogodišnji sukob između Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović. Njihov odnos godinama je bio pun javnih prozivki, medijskih izjava i sudskih sporova. Iako su obe izgradile ogromne karijere i imaju vernu publiku, rivalstvo između njih postalo je simbol estradnih sukoba na regionalnoj sceni.

Drugi čest razlog svađa jesu komentari o izgledu, stilu ili načinu pevanja. Estradni svet je veoma fokusiran na imidž, pa svaka kritika može biti shvaćena lično. Društvene mreže dodatno su pojačale ovaj fenomen. Nekada je sukob nastajao kroz intervjue u novinama ili emisijama, dok se danas često odvija javno na socijalnim mrežama, gde jedna objava može izazvati lavinu reakcija.

Tako su, na primer, u medijima često pominjane rasprave između pevačica poput Dare Bubamare i Slobodana Radanovića, koji su zahladili odnos zbog pemes. Takve svađe neretko privlače ogromnu pažnju publike i medija, što ponekad čak i povećava popularnost učesnica sukoba.

Treći razlog estradnih konflikata mogu biti pesme.U muzičkoj industriji često se dešava da dve pevačice žele istu pesmu ili sarađuju sa istim kompozitorima i producentima. Ako jedna dobije hit koji je druga želela, to može izazvati zategnute odnose. Dešava se i da se pevačice optužuju za kopiranje stila, scenografije ili čak čitavog koncepta nastupa.

Osim profesionalnih razloga, ponekad su u pozadini sukoba i privatni odnosi. Estradni svet je mali i mnogi umetnici se poznaju godinama. Ljubavni odnosi, prijateljstva koja se raspadnu ili sukobi među menadžerima takođe mogu dovesti do javnih svađa. Kada privatni problemi dospeju u medije, oni često postaju tema tabloida i društvenih mreža.

Ipak, pojedini poznavaoci estrade tvrde da neke svađe nisu uvek spontani sukobi, već deo strategije za privlačenje pažnje. U vremenu kada je konkurencija ogromna, svaki skandal ili javna rasprava može doneti dodatni publicitet. Mediji prenose izjave, fanovi zauzimaju strane, a ime pevačice ponovo se nalazi u centru pažnje.

Bez obzira na razlog, estradne svađe gotovo uvek izazivaju veliko interesovanje publike. Dok jedni smatraju da takvi sukobi narušavaju ugled umetnika, drugi ih doživljavaju kao deo zabavne industrije i svojevrsni „šou“ koji prati muziku. Istina je verovatno negde između iza glamura i reflektora krije se svet u kojem emocije, ambicija i rivalstvo često izlaze na površinu.

Na kraju, iako su svađe česte, mnoge pevačice su tokom godina pokazale da rivalstvo ne mora trajati zauvek. Neki sukobi se smire, pojedine zvezde se pomire, a publika dobije priliku da vidi da je estrada, uprkos svemu, i dalje mesto gde muzika ostaje najvažnija.

Tanja Savić i Slavica Ćukteraš

Dugo se spekulisalo i o "prekidu svakog kontakta" između pevačica Tanje Savić i Slavice Ćukteraš, koje su startovale karijeru zajedno kao finalistkinje "Zvezda Granda" 2004. godine i bile prilično bliske.

Kako je vreme odmicalo, njih dve navodno su, osim što su putovale, i živele zajedno. Njihovo prijateljstvo činilo se neraskidivo i bilo je teško zamisliti jednu bez druge. Nastupale širom Srbije i Evrope kao najbolje drugarice.

Međutim, svađa je nastala onda kada je Savićeva navodno saznala da je Slavica bacila oko na njenog tadašnjeg dečka i da mu je čak jednom prilikom pokazivala gole grudi. Od tada njih dve prekidaju svaki kontakt.

Slavica i Tanja pomirile su se 2013. godine kada se Savićeva vratila nakon tri godine iz Australije u Srbiju. Njih dve su danas u super odnosima, a Tanja je presrećna što se i Slavica ostvarila u ulozi majke.

Tako će uvek biti. Sve ostalo ne bih komentarisala - glasilo je saopštenje koje je ovim povodom Dragana poslala novinarima. Darko Lazić i Ljuba Aličić

Ljuba Aličić i Darko Lazić godinama su gradili prijateljski odnos, a Darko je neretko isticao da je Ljuba njegov idol.

Iako je bilo obostranog poštovanja među dvojicom kolega, Ljuba je odbio da otpeva pesmu na proslavi povodom rođenja sina Darka Lazića i time navodno uništio Laziću veselje i tako bitan dan.

Nakon toga, pojavili su se navodi u medijima da je Darko komentarisao Ljubu s dozom nepoštovanja, kao i da je omalovažavao njegovo pevanje, zbog čega je Aličić javno odgovorio:

- Darko je dobar pevač, koji je pobedio s mojim i Šabanovim pesmama. Bio mi je drag, ali ne znam zašto se toliko promenio. Dolazio je ovde u Šabac svaki drugi dan, a meni se nije javio, iako smo dobri i znam mu roditelje. Darka više neću ceniti i poštovati jer je rekao da sam sujetni matorac. Ne mogu da budem sujetan jer sam mnogo bolji pevač od njega. Da se rodi ponovo, neće pevati ni približno kao ja. Bio sam mu na proslavi kad je dobio sina, pevao sam sat vremena, a posle čujem da sam mu pokvario veselje. Neka mu je na čast - rekao je Ljuba Aličić svojevremeno za Svet.

Lazić je nakon toga rekao da između njih postoji zdrava distanca nakon svih medijskih natpisa.

Ipak, sukobi su zaboravljeni kada je Lazić prolazio kroz najteži period. Naime, Darko je 15. decembra 2020. godine ispraćao oca Milana Lazića na večni počinak, a na iznenađenje svih, Ljuba Aličić došao je na sahranu i podržao kolegu.

Mina Kostić i Indira Aradinović Indi

Fizički obračun dve folkerke je godinama bio jedan od najgledanijih video klipova. Ove dve pevačice su u različito vreme bile sa biznismenom Tiosavom Sretenovićem Tikom, te se pretpostavljalo da je on jabuka razdora.

Indi mi je tada prišla i rekla da imam dobru pesmu, nakon čega sam joj ja rekla da se skloni i ostavi me na miru. Onda je ustala, zakačila me ramenom, nakon čega sam je šutnula. Tada smo počele da se tučemo, pa je Indirin rođak Đole Đogani došao da nas razdvoji. U afektu sam rekla da ću ih sve pobiti. Ne razumem šta je ona morala da mi prilazi i 'čačka me', jer tri godine je prošlo od mog razvoda sa 'onim žutim' kada se ona smuvala sa njim. On mi je uništio život! Koštao me je kuće, auta i nerava. Ona ima problem u glavi i pri tom je polupevačica koju je Saša izbacio iz 'Granda'. Da zna da peva, ostala bi u 'Grandu", ispričala je Mina tokom učešća na "Farmi".

Aca Lukas i Željko Šašić

Što se tiče najdužih sukoba na estradi, nemoguće je zaobići Acu Lukasa i Željka Šašića, budući da su oba pevača rado i često komentarisali životne odluke onog drugog, što na pompezan, što na duhovit način. Jabuka razdora je u ovom slučaju bila žena, ali Vuksanović i Šašić nisu zakopali ratne sekire ni nakon što se Sonja razvela i od Lukasa. Štaviše, to je poslužilo i jednom i drugom kao povod za novi arsenal prozivki i uvreda.

Ana Nikolić i Milica Pavlović

Pesma "Provereno" napravila je višemesečnu aferu o kojoj je brujao region. Pomenutu pesmu domaća javnost je čula kada je izašao album Milice Todorović, a nakon nekoliko dana isplivao je demo snimak iste numere u izvođenju Ane Nikolić za koji su mnogi tvrdili da bolje zvuči. Iako je mlađa pevačica je pesma uredno kupljena, potpisana i njena, Nikolićeva ju je pevala na svakom nastupu i takođe nazivala svojim.

Tek nekoliko meseci kasnije Ana je otkrila da su zabunu napravili saradnici koji su njenu pesmu prodali Milici, ali tada je već bilo kasno jer su se prepucavale preko medija ali i društvenih mreža i to žestoko.

Lepa Brena i Miroslav Ilić

Lapa Brena i Miroslav Ilić bili su nerazdvojni na početku svojih karijera, zajedno su išli na turneje, provodili noći i noći zajedno. A onda je puklo prijateljstvo i više od dvadeset godina ne pričaju. Estrada i javnost smatra da je glavni razlog njihove svađe Ilićeva bivša ljubavnica Mirjana Antovović, s kojim je pevač dobio i vanbračnog sina kojeg nije priznao.

Međutim, kako pišu mediji, razlog svađe Miroslava i Brene je sasvim druge prirode.

Naime, davne 1999. godine bilo bombardovanje, Miroslav Ilić je javno osudio i prozvao Lepu Brenu i njenu porodicu jer su, kako je rekao, pobegli iz Srbije i sklonili se u Americi.Međutim, prava istina je da su se Brena i Boba sa decom spakovali i zaista otišli u Ameriku, ali kada je bombardovanje već uveliko počelo.

Silvana Armenulić i Lepa Lukić

Preteča današnjih estradnih svađa, skandala i svega onog što svakodnevno gledamo u šou-biznisu moglo bi se reći da su bile Lepa Lukić i Silvana Armenulić - dve najveće jugoslovenske narodne pevačice, koje su u jeku popularnosti punile su novinske stupce zbog čestih prozivki i čarki. Javnost se tada zdušno zabavljala čitajući njihova međusobna podbadanja.

