Voditeljka Nataša Pavlović otkrila je kako je nastala popularna emisija „Praktična žena“.

Nakon što je ostala bez posla, odlučila je da preuzme stvari u svoje ruke i kreira emisiju koja će se prilagoditi domaćem mentalitetu.

"Htela sam da napravim nešto sama"

Nataša je priznala da je period bez posla trajao godinu dana, tokom kojeg je intenzivno razmišljala o novim idejama.

- Dugo sam želela da napravim nešto sama. Gledala sam strane emisije i shvatila da ono što funkcioniše u inostranstvu ne mora nužno da uspe kod nas - rekla je Nataša, pa je dodala:

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

"Bilo me je strah"

- Sećam se tog trenutka i bilo me je strašno strah. Do tada sam dolazila na posao, neko drugi ti organizuje emisiju i scenario, a sada je ogromna odgovornost bila na meni. Smišljala sam koncept, teme i sadržaj emisije.

Jedne noći sam se probudila i kao da mi je neki glas rekao da budem hrabra. To mi je nedostajalo, i nakon toga sam odlučila da idem napred, pa kako bude.

Otkrila kako je uspela da prebrodi strah

Nataša je uspela da prebrodi strah i nelagodu tako što je verovala u svoju ideju i prilagodila je domaćoj publici. Njena priča podseća da je za uspeh potrebno preuzeti inicijativu i suočiti se sa izazovima, čak i kada deluju nepremostivo.