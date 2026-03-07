Slušaj vest

Jelena Karleuša ponovo je u fokusu stranih medija. Ovoga puta novinar Habiba Babara iz Turske uradio je intervju s muzičkom zvezdom u kojem je ona otkrila da bi se udala po treći put i pohvalila izgled predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče Sadetina Sarana:

- Videla sam jednog vrlo zgodnog, predsednika Fenerbahčea, plavookog Sadetina... Uopšte nije loš!

Ova spontana izjava izazvala je brojne komentare i spekulacije, kako na društvenim mrežama tako i u tamošnjoj javnosti. Pevačica je takođe ispričala da je nadimak Diva dobila od fanova, a ne iz lične inicijative, kako su to neki predstavili.

Jedina ljubav

- Mislim da je to zbog moje energije na sceni i snažnog karaktera. Ali, ako mene pitate, ja sam samo ja - rekla je ona.

Pored toga, napomenula je da je dobila mnogo ponuda iz Turske, ali je naglasila da trenutno nije reč o konkretnim projektima:

- Ako se pojavi neki zanimljiv projekat, zašto da ne - izjavila je i potom pomenula turskog pevača Tarkana, s kojim bi volela da snimi duetsku pesmu:

- Šaljem mu veliki poljubac.

Karleuša je prošle godine okončala brak s nekadašnjim fudbalerom Duškom Tošićem i sad je samohrana majka dve devojčice. U intervjuu je naglasila da je fokusirana na svoju decu i obaveze koje majčinstvo nosi.

- Više ne verujem u ljubav. Jedina ljubav koju osećam je prema fanovima, mojih devet mačaka i pasa, i ljubav mojih ćerki - rekla je Karleuša.

Otvoreno se izjasnila o podršci predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, što je dovelo do sajber napada na njene naloge. To ju je posebno pogodilo jer još uvek nije uspela da povrati Instagram nalog, na kojem je imala nekoliko miliona pratilaca:

- Bila sam meta masovnih sajber napada. Svi moji nalozi su obrisani, trenutno koristim verifikovane Fejsbuk i Tiktok profile i pokušavam da povratim Instagram.

Zna kako da skrene pažnju

Bez dlake na jeziku

Na sceni Karleuša tvrdi da pokazuje svoju pravu ličnost, dok je van scene povučena i tiha. Kritike su sastavni deo njenog života i rada. I o tome je bilo reči.

- Ko želi da me kritikuje, prvo treba da bude bolji u modi od mene. A takva osoba još nije rođena - samouvereno je poručila. Ipak, njen medijski imidž i aktivnosti na društvenim mrežama često preuzimaju ulogu glavnog fokusa javnosti, ponekad više nego njen muzički rad.

Karleuša se već nekoliko dana nalazi u Istanbulu, gde je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine, doktorom Jazanom Selčukom.

- Jelena je oduvek birala vrhunske stručnjake kad je reč o estetskim intervencijama. Nikad ništa nije prepuštala slučaju, pa je tako i ovog puta. Iako joj je raspored prilično gust zbog snimanja "Pinkovih zvezda" i finalnih priprema za objavljivanje novih pesama, ona je našla nekoliko slobodnih dana kako bi otputovala u Istanbul, na lični poziv doktora Jazana Selčuka. JK je smeštena u jednom od najluksuznijih hotela u novom delu grada. Doktor Jazan joj je lično pokazao svoju kliniku specijalizovanu za estetsku medicinu. Posebno ju je zanimala nova i revolucionarna metoda fejsliftinga, kojoj uskoro želi da se podvrgne. Kad se intervencija završi, JK će izgledati najmanje 15 godina mlađe i, što je najvažnije, sve će izgledati maksimalno prirodno - priča naš izvor, pa nastavlja:

Želi mlađi izgled

- To su zahvat i tehnika kojima se još niko nije podvrgao na ovim prostorima i rezultati će biti fantastični. Cena je oko 20.000 evra, ali će se svaki evro isplatiti. Oni su ceo jedan dan proveli na bjuti konsultacijama. Doktor i njegov tim objasnili su joj kompletnu proceduru od početka do kraja. Njihov plan je da se maksimalno zaustavi starenje, te da i za dve decenije Jelena izgleda ovako kao danas - zaključuje naš izvor.

- Bjuti konsultacije s jednim i jedinim doktorom Jazanom Selčukom u Istanbulu - napisala je pevačica na svojim društvenim mrežama.