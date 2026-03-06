Slušaj vest

Dara Bubamara ponovo je srećna u ljubavi. Pevačica je trenutno u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta zbog lepih vesti iz njenog privatnog života.

Naime, pevačica je nakon dužeg vremena odlučila da sa javnošću podeli detalje svoje trenutke ljubavne sreće i pokaže novog dečka, sa kojim očigledno uživa u romantičnim trenucima.

Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je dugo krila svoj ljubavni život od očiju javnosti. Posle nekoliko burnih perioda i medijske pažnje koja je često pratila njene veze, Dara je odlučila da ovoga puta bude opreznija i da privatnost zadrži samo za sebe. Upravo zbog toga mnoge je iznenadilo kada je konačno odlučila da pokaže svog novog partnera.

Reč je o mlađem muškarcu koji, kako se može videti na fotografijama, ne krije koliko je zaljubljen u popularnu pevačicu. Njih dvoje trenutno borave na romantičnom vikendu u Budimpešti, gde su odlučili da pobegnu od svakodnevnih obaveza i gužve, te da uživaju u zajedničkom vremenu.

Voli mlađe momke

Fotografiju koju je objavila na društvenim mrežama brzo je privukle pažnju fanova i medija. Na njima se vidi kako Dara i njen izabranik šetaju ulicama mađarske prestonice, nasmejani i opušteni, kao da su sami na svetu. U jednom trenutku nisu krili emocije zagrljeni su stali nasred ulice i razmenili poljubac, potpuno zaboravivši na prolaznike oko sebe.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara zaljubljena Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Blista od sreće

Pevačica je blistala od sreće, dok ju je njen dečko čvrsto i strasno zagrlio, ne skrivajući nežnost. Njihova bliskost jasno pokazuje da među njima postoji snažna hemija, a mnogi fanovi su primetili da Daru dugo nisu videli ovako raspoloženu i ispunjenu.

Romantični vikend u Budapest očigledno im prija par obilazi znamenitosti, uživa u šetnjama uz Dunav, ali i u intimnim trenucima daleko od očiju javnosti. Iako pevačica za sada nije otkrivala mnogo detalja o svom novom partneru, jasno je da joj ljubav ponovo cveta i da je u njegovom društvu pronašla mir i sreću.

Ima podršku

Fanovi su joj uputili brojne poruke podrške i poželeli joj sreću u novoj vezi. Mnogi su u komentarima istakli da Dara izgleda zaljubljeno kao nikada ranije, a sudeći po fotografijama i atmosferi sa putovanja, pevačica i njen mlađi partner maksimalno koriste svaki trenutak zajedno.

Posle perioda u kojem je svoj ljubavni život držala daleko od javnosti, čini se da je Dara Bubamara ponovo pronašla razlog da svoju sreću podeli sa svima.

1/15 Vidi galeriju Dara Bubamara danas Foto: Boba Nikolić, Print Screen, Antonio Ahel/ATAIMAGES