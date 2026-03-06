Slušaj vest

Ana Nikolić oglasila se na Instagramu i objavila kako izgledaju njene slatke muke.

Pevačica trenutno živi u hotelu dok se njena nekretnina renovira po njenoj želji.

Završni radovi

Ana je snimila video i objavila kako izgledaju završne pripreme stana na Voždovcu.

Pokazala je svaki kurak o kojem pažljuvo vodi računa, a s obzirom da želi da sve bude perfektno unajmila je profesionalce koji će joj porodičan dom srediti cakum pakum.

Sklapaju se stolovi, stolice i sve što je Nikolićevoj potrebno za savršen život u novom domu, a sobica njene ćerke koja je poseban kutak. okrečena je u roze boju.

Život u hotelu

Ana Nikolić je rešila da malo promeni prostor u kom živi sa naslednicom, pa je tako zbog radova odlučila da se preseli - ni manje ni više nego u hotel.

- Ana je naprsno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gde će boraviti neko vreme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku - navodi izvor domaćih medija.

Stan vredan 500.000 evra

Naime, Ana Nikolić sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj meri.

U njenom domu dominiraju svetli tonovi: bela, roze i krem boja. Ana u dnevnom boravku ima kamin, a tu često provodi vreme - kako za uživanje, tako i za treniranje.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscreen

Sa obe strane smeštene su ugradne police, na kojima su svoje mesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji.

Duž garderobera postavljenog u hodniku ugrađeno je ogromno ogledalo na kom se Ana najčešće slika za svoj Instagram profil.