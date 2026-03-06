Saša Matić pred koncert u Kragujevcu poručuje: „Drage dame, 8. marta pevaću samo za vas“ - hala „Jezero“ gotovo rasprodata!
Jedan od najvoljenijih regionalnih pevača, Saša Matić, prirediće veliki koncert povodom Dana žena 8. marta u Kragujevcu, u hali „Jezero“, a interesovanje publike je ogromno.
Veče za pamćenje
Kako saznajemo, dvorana koja prima oko 6.000 ljudi gotovo je rasprodata, pa se očekuje veče ispunjeno emocijama, muzikom i atmosferom za pamćenje.
Publika u srcu Šumadije imaće priliku da uživa u bezvremenskim hitovima kao što su „Kralj izgubljenih stvari“, „Poklonite mi nju za rođendan“, „Ko si ti“, „Nađi novu ljubav“, ali i u novijim pesmama koje su osvojile region. Organizatori najavljuju vrhunsku produkciju i veče koje će publika dugo pamtiti.
"Pevaću svim srcem"
Saša Matić ne krije koliko mu znači nastup u Kragujevcu, posebno na ovako poseban datum.
„Kragujevac je grad u koji uvek dolazim sa velikim zadovoljstvom. Publika je neverovatna i svaki put napravi atmosferu za pamćenje. Posebno mi je drago što ćemo 8. marta zajedno obeležiti Dan žena. Drage dame, spremite se za veče puno emocija, ljubavi i dobre muzike - pevaću za vas svim srcem“, rekao je Matić.
Zanimljivo je da će samo dan ranije, 7. marta, Saša Matić nastupiti u Podgorici, u hali Mtel Morača, gde će publika imati priliku da ga vidi na sceni zajedno sa njegovim dugogodišnjim prijateljem i kolegom Acom Pejovićem.
Biće to veče koje već sada izaziva ogromno interesovanje, jer je poznato da Matić i Pejović svaki put kada se nađu na istoj sceni naprave nezaboravnu atmosferu.
Nakon spektakla u Podgorici, Matić će se uputiti ka Kragujevcu, gde ga čeka još jedna velika muzička noć, a sudeći po interesovanju publike - 8. mart u hali „Jezero“ biće veče za pamćenje.