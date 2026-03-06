Slušaj vest

Davne 1989. godine u okviru albuma Lepe Brene, „Četiri godine“, poseban hit bila je pesma „Jugoslovenka“.

Lepa Brena je tada pevala „Oči su mi more Jadransko, kose su mi klasje panonsko, setna mi je duša slovenska, ja sam Jugoslovenka“. Uz nju se u spotu pojavljuju i trojica pevača koji su tada bili među najvećim frajerima u Jugoslaviji. To su Alen Islamović, Vlado Kalember i Daniel Popović.

I dok Brenina publika na koncertima i dalje uglas s njom peva ovu pesmu, pitaju se mnogi šta se u međuvremenu desilo s njima trojicom.

Vlado Kalember

Na vrhuncu slave grupe Srebrna krila dobijao je hiljade pisama, obožavateljke su ludele za njim, na njegovim nastupima su padale u nesvest. Ali on džentlmenski nikada nije želeo da otkrije koliko žena je osvojio, čak je tvrdio da je često bio usamljen.

Zajedno sa Izoldom Barudžijom predstavljao je Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije 1984. godine. Vlado Kalember opularnost je stekao osamdesetih godina 20. veka pesmama „Ana“, „Ja nisam kockar“, „Vino na usnama“…

Odrastao je i školovao se u Zagrebu. Iako mu je prva ljubav bila slikarstvo, zbog devojaka je odlučio da počne da se bavi muzikom. Žene su ga obožavale, a muškarci mu zavideli. Devojke su mu slale pisma, fotografije svojih soba oblepljenih njegovim posterima i razne druge poklone. Pričalo se kako je jedan poštar u njegovoj ulici morao da nosi samo njegovu poštu, dok su ostali raznosili poštu komšija.

Bio je neko vreme u vezi sa Lokicom Stefanović iz čuvene plesne grupe koja je pratila Zdravka Čolića.

Dugo je važio za večitog neženju i najvećeg šarmera na estradi, sve dok se 2006. godine nije oženio 30 godina mlađom violončelistkinjom Anom Rucner. U avgustu iste godine su dobili sina. Neretko su nastupali zajedno, a svojim skladnim odnosom prkosili tabloidima koji im zbog generacijske razlike nisu predviđali dugovečan brak.

U 2014. su se ipak rastali, ali ostali su u dobrim odnosima. Redovno su objavljivali zajedničke fotografije sa letovanja i putovanja.

Alen Islamović

Alen Islamović proslavio se kao pevač u bendovima Divlje jagode, Bijelo dugme i 4 Asa.

Zvezde je dotakao nakon što je prihvatio Bregovićevu ponudu i u novembru 1986. objavio ploču pod naslovom „Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo“. Do tog momenta rok bendovi i izvođači mogli su samo da sanjaju o milionskom tiražu i albumu na kome je svih devet pesama postalo hitovi. Na toj ploči su, pored naslovne, bile i numere „Zamisli“, „A i ti me iznevjeri“, „Hajdemo u planine“, „Ružica si si bila“ i druge.

Alen se posle razlaza od Dugmića iz Sarajeva vratio u Bihać, gde je sa suprugom vodio diskoteku i kafić. Ipak, od muzike nije odustajao, nego je u decembru 1989. godine izdao album, a nastavio je da stvara sam i dalje.

Mada su mnoge žene uzdisale za ovom rok zvezdom, Islamović je od svoje 22. godine veran svojoj Marijani. Upoznali su se kada je njoj bilo samo 16 godina, ali su odlučili da ostatak života provedu zajedno. Iz te ljubavi su se rodile ćerke Una i Lara.

Zanimljivo je i da se Alen prethodnih nekoliko godina bavio uzgojem lešnika. Na svom imanju je imao na stotine sadnica, pa je postao jedan od najvećih proizvođača lešnika u BiH.

Zajedno s ostalim članovima Bijelog dugmeta Islamović je 18. avgusta 2021. godine nastupio na beogradskom Beer Festu, a inače redovno nastupa na moto skupovima širom regiona.

Daniel Popović

Milan Popović, poznatiji pod umetničkim imenom Daniel, jugoslovenski je i hrvatsko-crnogorski pevač pop rok muzike, gitarista, kompozitor, aranžer i tekstopisac.

Rođen je i odrastao u Podgorici (tadašnjem Titogradu), od oca Crnogorca, doktora Filipa Popovića, i majke Belgijanke koja je bila profesionalna pijanistkinja.

Godine 1977. preseljava se u Zagreb gde započinje sa intenzivnijim radom na muzičkoj karijeri, a početkom osamdesetih nastupa sa lokalnom grupom Grešnici na Zagrebačkom velesajmu. Prvi album objavio je u Zagrebu 1982, a već sledeće godine vraća se na Jugoviziju gde se takmiči sada legendarnom kompozicijom „Džuli“.

Foto: Printscreen

Danijel je kao predstavnik tadašnje TV Titograd iznenađujuće pobedio na toj Jugoviziji koja je održana u Novom Sadu, ostavivši iza sebe u to vreme najpoznatiju jugoslovensku muzičku zvezdu – Lepu Brenu.

Kao predstavnik Jugoslavije na Pesmi Evrovizije 1983. u Minhenu Daniel je osvojio četvrto mesto.

Engleska verzija pesme pod naslovom „Julie“ se u nekoliko evropskih zemalja nalazila na vrhu top lista, a sama pesma je u LP formatu prodata u rekordnih više od 800.000 primeraka.

Pevač se 2006. oženio i već 17. godina je u srećnom braku.

